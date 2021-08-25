أمريكا.. عصابة تستخدم ساعة "أبل" لسرقة 500 ألف دولار

ظهرت ساعة أبل ”Apple Watch“ في الأخبار بضع مرات، وارتبط اسمها في معظم الوقت بأمور جيدة، مثل: الساعة الذكية التي أنقذت حياة رجل سقط في نهر جليدي، أو إنقاذ حياة راكب دراجة بريطاني عالق في نهر بواسطة ساعة أبل، ولكن هذه المرة، تم استخدام هذا الجهاز القابل للارتداء بشكل سيئ.

واستخدمت عصابة، مكونة من سبعة أشخاص، ساعة ”أبل“ لتعقب وسرقة ما يزيد عن 500 ألف دولار أمريكي من أحد التجار.

وقالت وزارة العدل الأمريكية إن ”قائد العصابة استخدم الجهاز القابل للارتداء لتعقب الضحية“، مضيفة أن ”العصابة قامت بتثبيت الجهاز على سيارة التاجر وتتبعته إلى مقاطعة هارتفورد، عاصمة ولاية كونيتيكت الأمريكية“.

ووفقا للتقارير، ”قام دارين ليندسي، قائد العصابة البالغ من العمر 30 عاما، في الـ18 من تموز/يوليو 2020، مع اثنين من طاقمه، بنقل السيارة إلى ساحة انتظار فندق في هارتفورد، وكسروا النافذة، وبحثوا عن الأموال، لكنهم لم يعثروا على أي شيء، ثم غادروا بعد ذلك“.

ويزعم المدعون أنهم في اليوم التالي قاموا بدفع الضحية في سيارة دفع رباعي ولكموه، حتى سلمهم بطاقة مفتاح الفندق الخاصة به، وهربت العصابة وبحوزتها حقيبة تحتوي على نحو 500 ألف دولار، وأسقطوا الضحية في بلدة أخرى.

من جانبه، قام دارين ليندساي، بعد ذلك، بتحميل صورة خاصة لكومة ضخمة من النقود إلى حسابه على ”iCloud“ بينما التقط أنطوان كوين، وهو عضو آخر في العصابة، صورة مماثلة أظهرت أيضا وجهه في الخلفية.

وتم الكشف عن العديد من الأدلة المتعلقة بالسرقة من خلال حساب ”iCloud“ الخاص بأحد أعضاء العصابة، بما في ذلك سجلات الرسوم والخيوط النصية التي تناقش رمز المرور، والتحديثات حول ما إذا كانت الأخبار أبلغت عن عملية السرقة، وتقسيم الأموال.

يشار إلى أن من بين الأمور الجيدة التي قامت بها ساعة ”أبل“ نجاحها في إنقاذ حياة الشاب الأمريكي براندون شنايدر، البالغ من العمر 25 عاما، بفضل ميزة اكتشاف السقوط في الساعة الخاصة به، والتي تم تنشيطها عندما تعرض لسقوط محتمل يهدد حياته داخل حمام في مستشفى نيويورك.

وتساعد ميزة اكتشاف السقوط في ”Apple Watch“ على إرسال إنذار أو تنبيه لأحد أفراد الأسرة عند اكتشافها للسقوط وعدم استجابة المستخدم خلال 45 ثانية.