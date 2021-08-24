الأمن‌ ‌الكويتي‌ ‌يقبض‌ ‌على‌ ‌المتهم بقتل ‌حماته‌ ‌

ضبطت الأجهزة الأمنية الكويتية ‌في‌ ‌محافظة‌ ‌الأحمدي‌،‌ ‌مواطنا ‌أقدم‌ ‌على‌ ‌قتل‌ ‌عمته‌ أم زوجته (حماته)‌، ‌بسلاح‌ ‌ناري،‌ ‌أثناء‌ ‌مطاردتها‌ ‌هي‌ ‌وزوجته،‌ ‌في‌ ‌ساعة‌ ‌متأخرة‌ ‌من‌ ‌مساء‌ يوم ‌الإثنين.‌ ‌

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وقال‌ ‌مصدر‌ ‌أمني‌ ‌لصحيفة‌ ‌“الأنباء“‌ ‌الكويتية، إن ”القاتل‌ ‌تم‌ ‌ضبطه‌ ‌في‌ ‌مزارع‌ ‌الوفرة‌، بعد ظهر الثلاثاء“.

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وكانت‌ ‌الأجهزة‌ ‌الأمنية‌ الكويتية ‌عثرت‌ ‌على‌ ‌سيارة‌ ‌القاتل‌ ‌مفتوحة‌ ‌الأبواب‌ ‌في‌ ‌بر‌ ‌الوفرة،‌ ‌قبل ‌رصد‌ ‌طلقات‌ ‌على‌ ‌زجاج‌ ‌المركبة‌ ‌الأمامي‌ ‌والخلفي.‌ ‌

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وكشف‌ ‌مصدر‌ ‌أمني‌، ‌في وقت‌ ‌سابق‌، أن ‌“المعلومات‌ ‌الأولية‌ ‌تشير‌ ‌إلى‌ ‌أن‌ ‌القاتل‌ ‌يحمل‌ ‌فكرا‌ ‌متطرفا،‌ ‌وسبق‌ ‌أن‌ ‌استدعي ‌للتحقيق‌ ‌من‌ ‌قبل‌ ‌جهاز‌ ‌أمن‌ ‌الدولة“.‌ ‌

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وأضاف‌ ‌أن‌ ‌“القاتل‌ ‌أوقف‌ ‌زوجته‌ ‌وحماته‌ ‌بعد‌ ‌مطاردته‌ ‌لهما‌ ‌في‌ ‌مدينة‌ ‌صباح‌ ‌الأحمد‌ ‌السكنية،‌ ‌وأخرج‌ ‌سلاح كلاشنكوف‌، ‌وأطلق‌ ‌منه‌ ‌عدة‌ ‌أعيرة‌ ‌نارية،‌ ‌أصابت‌ ‌والدة‌ ‌زوجته“.‌ ‌

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وأصاب ‌المواطن الكويتي،‌ ‌البالغ‌ ‌من‌ ‌العمر‌ ‌47‌ ‌عاما،‌ ‌حماته البالغة‌ ‌من‌ ‌العمر‌ ‌68‌ ‌عاما،‌ ‌بـ‌3‌ ‌رصاصات‌ ‌في ظهرها،‌ ‌حين‌ ‌كانت‌ ‌على‌ ‌متن‌ ‌سيارة‌ ‌بصحبة‌ ‌ابنتها‌ ‌على‌ ‌طريق‌ ‌إسطبلات‌ ‌الأحمدي.‌ ‌

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وأبلغت‌ ‌الابنة‌ ‌الجهات‌ ‌الأمنية‌ ‌والإسعاف،‌ ‌الذي‌ ‌نقل‌ ‌المجني‌ ‌عليها‌ ‌إلى‌ ‌العناية‌ ‌المركزة‌ ‌في‌ ‌المستشفى،‌ ‌لكنها‌ ‌ما‌ ‌لبثت‌ ‌أن‌ ‌فارقت‌ ‌الحياة.‌ ‌

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بدوره،‌ ‌كشف‌ ‌الناشط‌ ‌الإعلامي‌ ‌والحقوقي‌ ‌عبد‌العزيز‌ ‌اليحيى،‌ ‌أن ”القاتل‌ ‌كان‌ على‌ ‌خلاف‌ ‌مع‌ ‌زوجته،‌ ‌وأنه‌ ‌متعاطٍ ‌ومن‌ ‌أرباب‌ ‌السوابق“.

‌وأضاف اليحيى، وهو ‌نائب‌ ‌رئيس‌ ‌تحرير‌ ‌“شبكة‌ ‌الحوادث“ الكويتية، أن ”الجاني ‌كان‌ ‌مسجونا ‌على‌ ‌ذمة‌ ‌التحقيق‌ ‌وتم‌ ‌إخلاء‌ ‌سبيله“.

‌وتابع: ”فور خروجه‌ ‌عزم‌ ‌على‌ ‌قتل‌ ‌زوجته،‌ ‌إلّا‌ ‌أنه‌ ‌كان‌ ‌تحت تأثير التعاطي، ‌ولم‌ ‌يتمكن‌ ‌من‌ ‌إصابة‌ ‌زوجته،‌ ‌حيث‌ ‌أصابت‌ ‌الطلقات‌ ‌جميعها‌ ‌عمّته“.‌ ‌



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وشهدت‌ دولة ‌الكويت‌، ‌التي‌ ‌يقطنها‌ ‌نحو‌ ‌4.8 مليون شخص،‌ ‌خلال‌ ‌الأشهر‌ ‌الماضية،‌ ‌بضع‌ مشاجرات‌ ‌تخللتها‌ ‌جرائم‌ ‌قتل‌ ‌واعتداء‌ات ‌عنيفة.

ووفقا‌ ‌لإحصائية‌ ‌رسمية،‌ ‌بلغ‌ ‌عدد‌ ‌قضايا‌ ‌القتل‌ ‌والشروع‌ ‌فيه‌ ‌التي‌ ‌تولتها‌ ‌النيابة‌ ‌العامة‌ الكويتية، ‌خلال‌ ‌عام‌ ‌2020‌،‌ ‌74‌ ‌قضية،‌ ‌فيما تصدرت‌ ‌محافظة‌ ‌الأحمدي‌ ‌النسبة‌ ‌الأعلى بهذه‌ ‌القضايا.‌ ‌

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وتعمل‌ ‌السلطات‌ ‌الأمنية‌ ‌في‌ ‌الكويت‌ ‌على‌ ‌متابعة‌ ‌قضايا‌ ‌الاعتداء‌ ‌والمشاجرات‌ ‌وملاحقة‌ ‌كل‌ ‌من‌ ‌يثبت‌ ‌تورطه‌ ‌فيها،‌ ‌واتخاذ‌ ‌الإجراءات‌ ‌القانونية‌ ‌اللازمة‌ ‌بحقهم،‌ ‌سواء‌ ‌أكانوا‌ ‌مواطنين‌ ‌أم‌ ‌وافدين،‌ ‌تصل‌ ‌العقوبات‌ ‌بحقهم‌ ‌أحيانا‌ ‌إلى‌ ‌الإبعاد.‌ ‌