الإمارات.. القبض على "مراهق" عربي دهس خليجيا وفر هاربا

ألقت الأجهزة الأمنية في عجمان في دولة الإمارات، اليوم الثلاثاء، القبض على قائد مركبة من جنسية عربية أقدم على دهس مسن خليجي، في الستينيات من عمره، وفر هاربا من مكان الحادث.

وأكدت القيادة العامة لشرطة عجمان، في بيان لها عبر حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي، أنها تمكنت من الوصول إلى قائد المركبة بعد ساعة واحدة فقط من وقوع الحادث.

وفي تفاصيل الواقعة، قال الرائد عيسى محمد الشامسي، رئيس قسم المباحث والضبط المروري في القيادة العامة لشرطة عجمان، إن ”بلاغاً ورد إلى غرفة العمليات، يفيد بوقوع حادث دهس على شارع الكورنيش في منطقة النخيل 2، وبانتقال دوريات الاختصاص إلى موقع الحادث، تبين أن رجلاً خليجياً في الستين من عمره كان يعبر الطريق تعرض للدهس وفر السائق هارباً، فتم نقل المصاب بواسطة الإسعاف الوطني إلى مستشفى الشيخ خليفة“.

وأضاف رئيس قسم المباحث والضبط المروري أن ”شاهد عيان كان موجوداً خلف المركبة التي تسببت بالحادث قام بتدوين بياناتها على الفور، وبالبحث والتحري عن المركبة تم ضبط السائق الهارب بعد ساعة فقط من وقوع الحادث في منطقة النعيمية، وهو شاب عربي يبلغ من العمر 18 عاماً، وتم تحويله إلى جهة الاختصاص“.

ودعا الرائد عيسى أفراد الجمهور إلى توخي الحيطة والحذر أثناء قطع الطريق، وعدم العبور إلا من الأماكن المخصصة، والإبلاغ الفوري في حالة وقوع أي حادث، كما حذر السائقين من مخاطر الانشغال عن الطريق، وعدم الهروب من الحوادث تجنباً للمساءلة.

وسبق أن أعلنت شرطة عجمان انخفاض وفيات حوادث السير البليغة في الإمارة بنسبة 45% خلال عام 2020، وتحقيق هدف وزارة الداخلية المتمثل بتعزيز أمن الطرق.

وأوضح نائب مدير عام العمليات الشرطية أن الوفيات الناتجة عن حوادث السير انخفضت من 15 وفـاة في عـام 2019 إلـى 10 وفـيات عـام 2020% بنسبة انخفاض بلغت 33%، كما أفاد بأن هناك انخفاضاً في إجمالي عدد الحوادث البسيطة، حيث شهدت الإمارة وقوع 36 ألفا و613 حادثا مروريا بسيطا خلال عام 2019، بينما شهد عام 2020 وقوع 29 ألفا و744 حادثا مروريا بسيطا بنسبة انخفاض 19%، كما انخفضت حوادث الدهس من 79 حادثاً عام 2019 إلى 44 عام 2020 بنسبة انخفاض بلغت 44%.