السيطرة على حريق ناقلة "مواد بترولية" في مكة المكرمة

أعلن الدفاع المدني في المملكة العربية السعودية في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء عن سيطرته على حريق اندلع في ناقلة مواد بترولية على طريق جدة – مكة السريع.

وأكدت المديرية العامة للدفاع المدني عبر حسابها في موقع التواصل الاجتماعي ”تويتر“، أن ”الدفاع المدني في منطقة مكة المكرمة تمكن من إخماد حريق اندلع في ناقلة مواد بترولية على طريق جدة – مكة السريع، والذي أسفر عن احتراق الناقلة، إضافة إلى 10 مركبات“، لافتا إلى أن ”الحريق لم يتسبب بوقوع أي إصابات بشرية“.

أخمد مدني #مكة_المكرمة حريقًا في ناقلة مواد بترولية على طريق جدة – مكة السريع نتج عنه احتراق الناقلة و(10) مركبات، دون وقوع إصابات -ولله الحمد. pic.twitter.com/KwjoQFzW73 — الدفاع المدني السعودي (@SaudiDCD) August 23, 2021

وكانت إمارة منطقة مكة المكرمة عبر حسابها في موقع ”تويتر“ ذكرت أن الحريق اندلع في الناقلة بعد تعرضها لحادث مروري، دون الإدلاء بمزيد من التفاصيل بشأن ملابسات الحادث.

ونشرت الإمارة مقطع فيديو للحريق، الذي امتد إلى مركبات أخرى، على طريق جدة – مكة السريع.

#يحدث_الان

مدني #العاصمة_المقدسة يباشر إخماد حريق

نشب في ناقلة مواد بترولية على طريق

مكة – جدة السريع نتيجة حادث مروري. pic.twitter.com/dnCx8Xcryd — إمارة منطقة مكة المكرمة (@makkahregion) August 23, 2021

الحمد للله ربي لطف فيهم بدون اصابات ولا وفيات 🙂 pic.twitter.com/mq9Ulrvgxd — ‏ʟ̤ɾʅᓆIȷ ᘓɹ̇Iɹɹɹɹ̇І͛ (@totalshhs1) August 23, 2021

فيما ذكر آخر في معلومات _لا يمكن لموقع ”إرم نيوز“ التثبت من صحتها_ أن ”سبب الحادث اصطدام سيارة صغيرة كانت تسير بسرعة عالية بالشاحنة من الخلف“.

بينما نشر مغرد آخر مقطع فيديو قال إنه للحادث قبل انتشار النيران، حيث تم رصد السيارة المتسببة بالحادث وقد اندلعت النيران فيها بعد الاصطدام.

شوفو في البداية وانا نازل جدة pic.twitter.com/rcecFaNcSI — نصراوي توتو مها 💙💛 (@totomaha66) August 23, 2021

وكانت الإدارة العامة للمرور في السعودية كشفت العام الماضي عن تراجع حجم الحوادث المرورية بنحو 52%، وذلك على مدى 7 سنوات ماضية.

ويعود تراجع نسب حوادث المرور إلى الضبط المروري الصارم عن طريق نظام ساهر، وهو نظام آلي لضبط ورصد السرعة في الطرقات الداخلية والخارجية، إلى جانب زيادة رسوم المخالفات المرورية.

وسبق أن أوضحت النيابة العامة السعودية أن حوادث السير أثناء قيادة المركبة تحت تأثير المسكر أو المخدر أو المؤثر العقلي، أو التفحيط أو القيادة باتجاه معاكس أو تجاوز إشارة المرور الحمراء، تعد من الجرائم الكبيرة، إذا نتج عنها وفاة أو زوال عضو أو تعطيل منفعة أو جزء منها أو إصابة تزيد مدة الشفاء منها عن 15 يوما.

وأشارت النيابة في وقت سابق إلى أنه وفقا للمادة الـ 62 من نظام المرور، فإن الحوادث المرورية المنطوية على عقوبات جزائية تشتمل على كل من ارتكب حادثا مروريا متعديا أو مفرطا، ونتج عنه وفاة أو زوال عضو أو تعطيل منفعه أو جزء منها، يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن أربع سنوات، وبغرامة مالية لا تزيد عن 200 ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين.