إيران.. سخرية واسعة من نائب استخدم برنامجا لفك حجب المواقع داخل البرلمان (صورة)

أثارت صورة لنائب إيراني، وهو يستخدم برامج فك الحجب للدخول على أحد المواقع المحجوبة من قبل السلطات، خلال جلسة للبرلمان، سخرية الإيرانيين عبر منصات مواقع التواصل الاجتماعي.

ونشرت وكالة أنباء ”ايسنا“ الإيرانية، صورة لأحد النواب خلال جلسة عامة للبرلمان، تظهر استخدام النائب لبرنامج فك الحجب بغية الوصول إلى موقع تحجبه السلطات الإيرانية.

وسرعان ما تداول الإيرانيون صورة البرلماني عبر منصات مواقع التواصل الاجتماعي بشكل واسع، فيما أطلقوا حملة سخرية من فعل النائب.

وقال بعض الناشطين إن النائب ”ينتمي للتيار المتشدد، ويدعم توجه السلطات الإيرانية لحجب مواقع التواصل الاجتماعي عن المواطنين، وتفعيل خدمة إنترنت محلية“، دون أن يذكروا اسمه.

وندد الناشطون في تعليقاتهم بما اعتبروه ”تناقضا بين قرارات مسؤولي النظام المعلنة للمواطنين، وبين ما يقومون بفعله“.

وعلقت الناشطة الإيرانية صاحبة حساب ”آقازاده هستم“ على صورة البرلماني، قائلة: ”نائب يسعى لتفعيل برنامج فك الحجب على هاتفه الجوال في قلب البرلمان. ففي الوقت الذي يريدون فيه حجب كل شيء عنا، هم أنفسهم يقومون بهذا! حتما أنه ينشط الآن على موقع تويتر“.

وسخرت صفحة حساب موقع ”جماران“ الإيراني على موقع ”تويتر“، من صورة البرلماني، وهو أحد أشهر المواقع الإخبارية المقربة من أسرة مؤسس النظام الراحل آية الله الخميني، وكتبت في تغريدة قائلة: ”نائب يدعم مشروع حماية مستخدمي الإنترنت، يستخدم برامج فك الحجب“.

وغردت صفحة إيرانية باسم ”اطلاع رساني صنعت“، ساخرة من الصورة: ”نائب برلماني محترم يتوسل لبرامج فك الحجب المجانية؛ ليتمكن من عبور القانون الذي يصدق عليه هو شخصيا“.

من جانبه، أعرب الناشط الإيراني فرزاد سيفي، عن غضبه من تصرفات نواب البرلمان الذي يسيطر المتشددون على أغلب مقاعده، وقال في تغريدة بعدما نشر صورة البرلماني: ”عندما نقول إن البرلمان الحالي ملغم بالكذب والرياء والجهل فنعني حقا هذا“.

يُذكر أن البرلمان الإيراني صوت أخيرا على مشروع قانون ”حماية حقوق مستخدمي الفضاء الإلكتروني“، والذي يهدف إلى تقييد نشاط شبكات التواصل الاجتماعي الأجنبية في إيران، خاصة ”انستغرام“ الذي لم يطاله الحجب حتى الآن.

وكان المتحدث باسم الحكومة الإيرانية، علي ربيعي، قد حذر سلطات بلاده من حجب منصة ”انستغرام“ عن المواطنين، معتبرا أن ”في حال نفذت السلطات هذا الأمر، فسينتهي ببطالة وفقر نحو مليون مواطن إيراني“.

وتفرض إيران قيودا على منصات التواصل الاجتماعي، حيث تحجب أشهر هذه المنصات عن المواطنين، ومنها ”فيسبوك“، و“تويتر“، بينما يلجأ الإيرانيون إلى برامج فك الحجب للتفاعل على هذه المنصات، وذلك في ظل غياب وسائل الإعلام الحكومية عن تغطية أحوال المواطن والشارع الإيراني.