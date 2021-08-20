السعودية.. ضبط 2.6 كيلوغرام كوكايين في أحشاء 6 مسافرين

أحبطت السلطات السعودية عملية تهريب كميات من مادة ”الكوكايين“ المخدرة، كانت مخبأة في أحشاء 6 مسافرين، قدموا إلى مطار الملك فهد بمدينة الدمام.

وقالت ”هيئة الزكاة والضريبة والجمارك“ السعودية، في مطار الملك فهد الدولي بالدمام، اليوم الجمعة، في بيان، إنها أحبطت ”تهريب كمية من مادة الكوكايين المخدرة“.

وأضافت أن الكمية ”بلغت أكثر من 2.6 كيلوغرام، عُثر عليها مُخبأة داخل أحشاء 6 مسافرين قدموا إلى المملكة عبر المطار“.

#ارقد_وآمن I إحباط محاولة تهريب كمية من "الكوكايين" في مطار الملك فهد الدولي بالدمام، بلغت أكثر من (2.6) كيلوجرام، عُثر عليها مُخبأة داخل أحشاء (6) مسافرين قدموا إلى المملكة عبر المطار.

🔗| https://t.co/8kRRK2kHLv#زاتكا pic.twitter.com/Abf93j6yOu — هيئة الزكاة والضريبة والجمارك (@Zatca_sa) August 20, 2021

وأوضحت الهيئة، عبر موقعها الإلكتروني، أنه ”عند إجراء عملية الكشف والمعاينة على ركاب إحدى الرحلات القادمة إلى السعودية عبر مطار الملك فهد، اشتبه المفتش الجمركي بالركاب الستة“..

وبيّنت أن ”فحص هؤلاء المسافرين عبر أنظمة فحص الأحشاء بالأشعة، أظهر إيجابية الفحص، حيث عُثر بداخل أحشائهم على ما مجموعه 244 كبسولة تحتوي جميعها على 2.685 كيلوغرام من الكوكايين“.

ونوّهت الهيئة إلى أن ”أرباب التهريب يسعون لاستغلال كل شيء لإدخال مثل هذه الممنوعات وغيرها إلى السعودية، ومن ذلك محاولة إدخال المخدرات بإخفائها داخل الأحشاء“.

وكانت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في ميناء جدة الإسلامي أعلنت، في 13 أغسطس/ آب الجاري، إحباط محاولة تهريب كمية من حبوب الكبتاغون بلغت 1.6 مليون حبة، عُثر عليها مُخبأةً داخل إرسالية وردت عبر الميناء.

وأوضحت الهيئة، في بيان، أنه وردت إرسالية عبر ميناء جدة الإسلامي عبارة عن ”شاحنة“، وعند خضوعها للإجراءات الجمركية والكشف عليها عبر التقنيات الأمنية في المنفذ، عُثر على تلك الكمية من حبوب الكبتاجون مُخبأة داخل أرضية الشاحنة، وذلك بعد تجويفها بطريقة فنية لغرض التهريب.

وأضافت الهيئة أنه ”بعد إتمام عملية الضبط تمت عملية التنسيق مع المديرية العامة لمكافحة المخدرات لضمان ضبط مستقبلي هذه الكمية داخل المملكة، وتم ضبطهم وعددهم شخصان“.

ودعت الهيئة الجميع إلى ”التواصل معها للإبلاغ عن أي معلومات مرتبطة بجرائم التهريب ومخالفات أحكام نظام الجمارك الموحد، حيث يتولى المركز استقبال ومتابعة الملاحظات الأمنية بسرية تامة، مع منح مكافأة مالية للمُبلّغ في حال صحة معلومات البلاغ“.

وخلال الشهر الجاري أيضا، تمكنت الهيئة في ميناء جدة الإسلامي من إحباط محاولة تهريب كمية كبيرة من حبوب الكبتاغون، بلغت أكثر من 8.7 مليون حبة كانت مُخبأة في إرسالية ”كاكاو“.