العثور على جثث 5 مصريين في صحراء ليبيا

أعلن الهلال الأحمر الليبي العثور على 6 جثث في الصحراء، 5 منها لمواطنين مصريين والأخرى مجهولة الهوية، وجرى نقل الجثث إلى ثلاجة الموتى، تمهيدا لتسليمهم لذويهم.

وقال الهلال الأحمر الليبي فرع هون، في بيان له عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي ”فيسبوك“، إنه ”بناء على مراسلة من السلطات المحلية وبإذن من النيابة العامة، توجهت شبيبة الهلال الأحمر الليبي فرع هون رفقة وكيل نيابة هون الجزئية، ورجال الأمن بمديرية أمن الجفرة، إلى وادي زمام جنوب مدينة سوكنه“.

وأضاف: ”وجدت 6 جثث ترجع 5 منها إلى الجنسية المصرية، وواحدة مجهولة الهوية، وذلك بناء على الإثباتات التي وجدت بحوزتهم، حيث وجدوا على مسافة تبعد حوالي 90 كم عن مدينة سوكنه“.



ولفت إلى أن ”الجهات الأمنية تحرّت عن الجثث وقام فريق الطوارئ بالفرع بانتشالهم لإيصالهم إلى ثلاجات الموتى، وبهذا ستحيل السلطات الجثامين إلى الجهات المختصة لتسليمهم إلى أهلهم وذويهم“.

وفي حادثة أخرى شهدتها ليبيا في وقت سابق الشهر الجاري، لقي 7 مصريين مصرعهم وأصيب 8 آخرون، أثناء مطاردة الشرطة الليبية لسيارة تقلهم في مدينة أجدابيا، لكونها تسير بطريقة غير شرعية.

وكشف رئيس الجالية المصرية في ليبيا، أحمد كمال، أن الحادثة وقعت أثناء مطاردة الشرطة الليبية لسيارة تحمل مجموعة من المصريين دخلوا إلى الأراضي الليبية بطريقة غير شرعية.



ولفت كمال، في تصريحات تلفزيونية، إلى أن السائق لم يتمكن من السيطرة على السيارة التي كانت تحمل 15 شخصا من الجنسية المصرية، أثناء مطاردة الشرطة لهم، ما أدى إلى انقلابها، مشيرا إلى أن الحادث أسفر عن 7 وفيات و 8 مصابين.

وسبق أن أصيب مصريون عدة، في شهر يونيو/ حزيران الماضي، إثر انفجار لغم غرب محافظة مطروح على الحدود الليبية، أثناء تسللهم بطريقة غير شرعية إلى ليبيا.

واستقبل مستشفى السلوم العام المصابين الذين انفجر بهم اللغم، حال تسللهم للهجرة بطريقة غير شرعية على الحدود المصرية الليبية غرب مطروح.

وبحسب بيان لمديرية الصحة بمطروح المصرية، وصل إلى مستشفى السلوم العام كل من أحمد علي جابر (24 عاما)، وعاطف نجيب محمود (29 عاما)، وعبدالرحمن مرسي بري (21 عاما)، وصابر أحمد عيسى (35 عاما)، وقطب عوض حسن (35 عاما)، وطارق محمد جابر حسن (32 عاما)، وهم يعانون من إصابات مختلفة وكسور بسبب الشظايا.