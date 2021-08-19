مصرع 3 أشخاص وإصابة آخرين إثر انهيار عقار سكني في مصر (فيديو وصور)

لقي 3 مصريين مصرعهم وأصيب آخرون، إثر انهيار عقار مكون من 5 طوابق مأهول بالسكان في مدينة دمنهور بمحافظة البحيرة، يوم الخميس.

وتلقت الأجهزة الأمنية بلاغا من الأهالي بانهيار عقار في شارع ”سعد زغلول“ وسط مدينة دمنهور، وتم فرض طوق أمني لمنع اقتراب المواطنين من مكان الحادث، فيما انتقلت قوات الحماية المدنية ورجال الشرطة وسيارات الإسعاف إلى المكان.

وانتشلت قوات الحماية المدينة، 3 جثث من تحت الأنقاض، وجرى نقلها لمشرحة دمنهور، فيما نقل المصابون إلى المستشفيات القريبة.

وسادت حالة من الحزن بين الأهالي إثر انهيار العقار والإعلان عن سقوط ضحايا ومصابين تحت الأنقاض، وقاموا بمساعدة رجال الحماية المدنية لاستخراج الضحايا.

وشهدت مصر في الآونة الأخيرة، عدة حوادث مشابهة لانهيار العقارات، خلفت عشرات الضحايا والمصابين، وسط مطالبات من المواطنين بمحاسبة المسؤولين المقصرين.

وقبل أيام شهدت منطقة الدخيلة غرب الإسكندرية في مصر، انهيار عقار من 3 طوابق، ما أسفر عن مقتل وإصابة 4 أشخاص تحت الأنقاض.

كما شهد حي الوراق التابع لمحافظة الجيزة، انهيار أحد العقارات السكنية بشارع أبو النصر، ما تسبب في وفاة شخص وزوجته وسقوط مصابين، وقبل شهور شهدت مصر انهيار عقار السويس، ما خلف عشرات الضحايا والمصابين أيضا.

على الجانب الآخر، يرفض الأهالي ترك منازلهم الآيلة للسقوط، بسبب تسليمهم وحدات بعيدة عن وسط المدينة، وهو ما يزيد من نسبة حوادث انهيار العقارات.