السعودية.. سيدة تفقد سيطرتها على السيارة وتقتحم محل أدوات طبية

أظهر مقطع فيديو متداول في المملكة العربية السعودية اقتحام سيارة لأحد المحلات، ما تسبب في أضرار مادية وسط أنباء عن إصابة أحدهم.

وبحسب ما أظهره المقطع المتداول، فإن ”سيدة كانت تقود السيارة وتحاول الوقوف في المواقف المخصصة أمام أحد المحلات، لكنها بدلا من ذلك داست على دواسة الوقود، لتقتحم المحل بشكل كامل“.

ورصدت كاميرات المراقبة في المحل، اقتحام السيارة له في الوقت الذي كان فيه أحد الأشخاص يمشي داخل المحل، قبل أن تدهسه السيارة، فيما تجمهر عدد من الموظفين والأشخاص حولها، وترجل لاحقا رجل من السيارة، كان يجلس في المقعد بجوار السيدة.

ووثقت الكاميرا الأضرار التي وقعت في المحل إثر اقتحام السيارة له، وسط محاولات إخراج الرجل الذي تعرض للاصطدام.

ووفق ما تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي فإن الحادثة وقعت في العاصمة الرياض.

ولم يصدر أي تعليق من قبل الجهات الرسمية بشأن الواقعة وملابساتها.

وكانت حادثة مشابهة قد وقعت في المملكة في مارس/آذار الماضي بعد أن داست سيدة تقود سيارتها في مدينة تبوك بالخطأ على دواسة الوقود بدلا من الفرامل، الأمر الذي أدى إلى صعودها على الرصيف، ودهسها عددا من الأشخاص عليه.

وأنهت السعودية في سبتمبر/أيلول من العام 2017، الحظر المفروض على القيادة النسائية بعد عقود من منعها، حيث أمر الملك سلمان بن عبدالعزيز بتعديل قوانين المرور، وإنشاء مدارس لتعليم النساء القيادة، ليسري السماح لهن بالقيادة في 24 يونيو/حزيران من عام 2018.

ومع دخول الدقيقة الأولى من ذلك التاريخ، قادت كثير من السعوديات اللاتي يحملن رخص قيادة، سياراتهن في منتصف الليل بشوارع المملكة الرئيسية، في تعبير عن اللهفة لكسر ذلك الحظر الذي لم تتوقف السعوديات عن المطالبة برفعه طوال السنوات الطويلة الماضية، عبر حملات في كافة مواقع التواصل الاجتماعي أو بحملات قيادة ميدانية تحدت الحظر، وانتهت بتوقيف عدد من المشاركات فيها.

وباتت مشاركة النساء في سوق العمل والحياة العامة أكبر بكثير من الماضي، وذلك بعد أن سنت المملكة العربية السعودية في السنوات الخمس الماضية الكثير من التشريعات لصالحهن، منها السماح لهن بقيادة السيارات ودخول ملاعب كرة القدم وقاعات السينما وحضور الفعاليات الفنية والثقافية والترفيهية جنبا إلى جنب مع الرجال.