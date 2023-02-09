بوركينا فاسو.. 10 قتلى على الأقل إثر انهيار منجم ذهب غير مرخص

قضى 10 أشخاص، على الأقل، إثر انهيار منجم ذهب غير مرخص له، غرب بوركينا فاسو، حسبما ذكرت جمعية لعمال المناجم، اليوم الخميس.

وقال عباس ديرا المسؤول في الجمعية المحلية: "في وقت مبكر من 8 شباط/ فبراير، حُوصر عمال مناجم".

وأضاف: "عدد القتلى حتى الآن عشرة"، مؤكدًا بذلك حصيلة أعلنها المسؤول الآخر في الجمعية موسى ويدراوغو.