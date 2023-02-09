بوركينا فاسو.. 10 قتلى على الأقل إثر انهيار منجم ذهب غير مرخص
قضى 10 أشخاص، على الأقل، إثر انهيار منجم ذهب غير مرخص له، غرب بوركينا فاسو، حسبما ذكرت جمعية لعمال المناجم، اليوم الخميس.
وقال عباس ديرا المسؤول في الجمعية المحلية: "في وقت مبكر من 8 شباط/ فبراير، حُوصر عمال مناجم".
وأضاف: "عدد القتلى حتى الآن عشرة"، مؤكدًا بذلك حصيلة أعلنها المسؤول الآخر في الجمعية موسى ويدراوغو.
وتكثر الانهيارات في مواقع تعدين الذهب في بوركينا فاسو، حيث تشعر المجتمعات المحلية بأنها لا تستفيد منها.
وأصبح الذهب المادة المصدّرة بأكبر كميات من دولة غرب أفريقيا الفقيرة، حيث ينتج 17 منجمًا صناعيًا نحو 70 طنًا من الذهب سنويًا.
ويعمل نحو 1,5 مليون شخص في التعدين غير الرسمي ويُنتجون 10 أطنان من الذهب كل عام، بحسب وزارة التعدين.
وفي نيسان/ أبريل 2022، قالت شركة الذهب الروسية "نوردغولد" إنها أوقفت نشاطها في منجمها الأساس شمال بوركينا فاسو "لأسباب أمنية".
وتعاني المنطقة من تمرد يخوضه مقاتلون تابعون لتنظيمي القاعدة وداعش، ما أسفر عن مقتل الآلاف، وتشريد نحو مليوني شخص منذ العام 2015.
وغالبًا ما تستهدف الهجمات المتطرفة القاتلة في منطقة الساحل الفقيرة عمال مناجم الذهب.