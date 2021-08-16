إسرائيل تكافح حرائق تجددت لليوم الثاني في تلال القدس وسط إخلاء بلدات قريبة

واصلت فرق الإطفاء الإسرائيلية لليوم الثاني على التوالي، مكافحة حرائق غابات ضخمة اندلعت في تلال خارج القدس منذ يوم أمس الأحد، والتي تجددت بشكل كبير اليوم الإثنين، وعاودت الانتشار في بعض المواقع والمستوطنات بالقدس.

وأخلى رجال إطفاء يكافحون الحريق أكثر من بلدة صغيرة اليوم الإثنين بينما تحاول الطائرات والأطقم إخماد ألسنة اللهب ليوم ثان.

وتصاعدت سحب الدخان ناحية الشرق من الحريق الذي اندلع على بعد عشرة كيلومترات تقريبا غربي القدس لكن لا خطر يذكر فيما يبدو من وصول النيران إلى المدينة.

وذكرت هيئة الإطفاء والإنقاذ الإسرائيلية أن 45 طاقما وثماني طائرات تكافح الحريق، مشيرة الى أن عددا آخر من التجمعات أُخليت بعد ظهر اليوم الإثنين، في حين صدرت لأخرى أوامر بالإخلاء.

تجدد الحرائق في تلال #القدس لليوم الثاني وسط إخلاء بلدات قريبةhttps://t.co/hLvviHNnV0pic.twitter.com/2bmzhEV3u0 — إرم نيوز (@EremNews) August 16, 2021

وذكرت وسائل الإعلام الإسرائيلية المختلفة، أن النيران المشتعلة منذ أمس الأحد، تجددت وانتشرت مرة أخرى في جبال القدس، كما أتت هذه الحرائق على حوالي 20 ألف دونم من الغابات، بالإضافة إلى اشتعال النيران مجددا في حوالي 10 آلاف دونم منذ ساعات الصباح.

وأعلن مفوض سلطة الإطفاء والإنقاذ الإسرائيلي، ديدي سيمحي، عن إعلان حالة التعبئة العامة في فرق الإطفاء بعد تجدد الحريق الضخم في جبال القدس.

كما أمر بتجنيد جميع رجال الإطفاء في سلطة الإطفاء، لغرض إخماد الحريق، حتى لو كانوا في إجازة.

وأوضحت القناة ”12“ الإسرائيلية، أنه ”تم التوجه بطلب لوزير الأمن الداخلي، لإمكانية طلب مساعدة دولية لإخماد الحرائق في تلال محيطة بمدينة القدس“.

وأغلقت معظم الطرقات في شمال وشمال غرب مدينة القدس بشكل شبه تام، بسبب الحرائق، بالإضافة إلى الاستعدادات التي تجريها مستشفى ”هداسا عين كارم“، كبرى المستشفيات في القدس، لإجلاء العاملين والمرضى فيها، بسبب الحرائق المندلعة قربها، وفق ما ذكرته صحيفة ”معاريف“ العبرية.

ووفق وسائل إعلام مختلفة، فإن طواقم الإطفاء والإنقاذ الإسرائيلية عاجزة عن السيطرة على الحرائق المندلعة منذ الأمس، وتحاول إخمادها، لكن سوء الأحوال الجوية يمنع ذلك.

وفي وقت سابق، ذكر الموقع الإلكتروني لصحيفة ”يديعوت أحرونوت“ العبرية، أن النيران انتشرت مرة أخرى اليوم الإثنين في بعض المواقع، كما انتشرت طواقم الإطفاء والإنقاذ معززة بوحدات احتياط من الجيش الاسرائيلي على الجبال وفي المناطق التي تجددت بها الحرائق، دون أن تتمكن طواقم الإطفاء من إخماد كلي للنيران.

وذكرت هيئة الإطفاء والإنقاذ الإسرائيلي، أن ”عمليات إخماد النيران في الحرائق التي اندلعت في جبال القدس يوم أمس، استمرت حتى ساعات صباح اليوم، قبل أن تتجدد هذه الحرائق“.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت عبر في اجتماع مع مسؤولي الإطفاء والإنقاذ في وقت متأخر من مساء أمس الأحد عن قلقه من أن يصل الحريق إلى مناطق غرب القدس، ومنها منطقة عين كارم التي يوجد بها مركز هداسا الطبي في إسرائيل.

وقال بينيت إن فرق الإطفاء تأخذ استعداداتها هناك، محذرا من أنه في الوقت الذي يأمل فيه أن تخضع الفرق الحريق للسيطرة، فإن ”وضع الحرائق والرياح متغير“.