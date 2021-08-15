الجزائر.. توقيف 36 متورطًا بقتل شاب اتهم زورًا بإحراق الغابات

أعلنت السلطات الأمنية الجزائرية، مساء اليوم الأحد، عن توقيف 36 متهمًا بجريمة قتل جمال بن إسماعيل، الشاب الذي تم اتهامه بحرق غابات في منطقة القبائل رغم براءته.

وقال مسؤول الشرطة القضائية محمد شاقور، إنه جرى توقيف 36 شخصًا، من بينهم شخص تولى طعن الضحية داخل عربة الشرطة، وهو يحاول الفرار إلى المغرب، مبينًا أن بعض الأشخاص تمكنوا من الفرار.

وأضاف خلال ندوة صحفية أن من بين المعتقلين أشخاصا قاموا بحرق الضحية والتنكيل بجثته، إضافة إلى 3 نساء إحداهن كانت تحرض على ذبحه وحرقه، بحسب مشاهد تم تصويرها خلال الجريمة.

وتداول نشطاء على موقع ”فيسبوك“، مقاطع فيديو تُظهر عددا كبيرا من المواطنين وهم يقومون بحرق شخص اشتبهوا في قيامه بإضرام النيران بالغابات، التي أدت إلى مقتل نحو 90 شخصًا، بينهم عسكريون.

وأعلنت النيابة العامة، يوم الخميس الماضي، عن فتح تحقيق لكشف ملابسات مقتل الشاب جمال بن إسماعيل في تيزي وزو؛ بشبهة إضرامه النار في غابة بالمنطقة.

وأوضحت النيابة العامة في بيان، أن ”مجموعة من المواطنين ألقت القبض، الأربعاء الماضي، على ثلاثة أشخاص كانوا على متن سيارة؛ إثر شكوك راودتهم بتورطهم في حرائق الغابات بمنطقة ناث إيراثن“.

وأشارت إلى أنه وبعد الاعتداء عليهم بالضرب تدخلت مصالح الشرطة لإنقاذهم وتحويلهم إلى مقر الشرطة، غير أن المجموعة نفسها واصلت تهجمها على مقر الشرطة باستعمال العنف، وتمكنوا من إخراج أحد الثلاثة وسحبه خارج مقر الشرطة إلى ساحة المدينة، والاعتداء عليه بالضرب وإضرام النار في جسده؛ ما أدى إلى وفاته.

وأكدت النيابة العامة في بيانها، تعرض عناصر الشرطة، الذين تدخلوا لحماية الضحية وإنقاذه إلى إصابات متفاوتة الخطورة.

وفي وقت سابق أكدت مصادر أمنية جزائرية، أنّ الشاب قتل ظلما.

في غضون ذلك، أكد مواطنون من مدينة مليانة بمحافظة المدية، التي تبعد 80 كم غرب العاصمة الجزائر، أن الشاب الذي تم إحراقه هو ابن مدينتهم، وأنه فنان موسيقي يدعى جمال بن إسماعيل، وكان قد انتقل إلى المنطقة المتضررة، لتقديم المساعدة للأهالي في إخماد النار، محمّلا بالعتاد والأموال.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي تصريحات للضحية، وهو يدعو الناس إلى التحلي بالقوة والشجاعة والالتحاق بمنطقة تيزي وزو لتقديم المساعدة في إطفاء الحرائق.