إسرائيل تحاول إخماد حرائق اندلعت في تلال القدس وتخلي بعض المستوطنات

اندلعت حرائق ضخمة، اليوم الأحد، في عدد من تلال مدينة القدس المحتلة، حيث تحاول الإطفائية الإسرائيلية السيطرة عليها، فيما وردت تقارير عن إخلاء بعض المستوطنات القريبة.

وذكرت هيئة البث الإسرائيلية ”كان“، أن عددا من الحرائق الضخمة، اندلعت قرب بيت شيمش بمحيط جبال القدس، بينما هرعت طواقم الإطفاء الإسرائيلية للمكان للسيطرة على الحريق.

ووفق القناة، فإن حريقا كبيرا آخر اندلع في الأحراش قرب مستوطنة بيت مئير، حيث تم إجلاء عدد كبير من المستوطنين من منازلهم.

كما اندلعت حرائق أخرى قرب مستشفى إيتانيم الإسرائيلي، حيث أعلنت الشرطة الإسرائيلية، أنها تدرس إمكانية إخلائها، بينما ذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي الرسمية أنه تم إجلاء جميع المرضى والعاملين في المستشفى، بسبب استمرار الحرائق.

وأوضحت القناة العبرية، أن هذه الحرائق كبيرة جدا، الأمر الذي استدعى تدخل عدة طائرات لإخمادها.

ولفتت القناة إلى أن 6 طائرات إطفاء تابعة لشركة ”إلعاد“ تعمل على إخماد الحرائق في جبال القدس، بالإضافة إلى أن هناك المزيد من الطائرات سوف تلحق بالطائرات السابقة للسيطرة على الحرائق.

שריפת הענק בהרי ירושלים | בית החולים "איתנים" מפונה בסיוע מסוקים, כביש 395 סגור משני הכיווניםhttps://t.co/XO07NFHQRe@VeredPelman

(בצילום: עשן השריפה בשמי ירושלים) pic.twitter.com/w3CiRrt0P3 — כאן חדשות (@kann_news) August 15, 2021

وقالت خدمات الطوارئ وشهود إن حريق غابات يستعر في التلال غربي القدس مما تسبب في إجلاء سكان عدة تجمعات نائية كما خيمت سحب من الدخان على أجزاء من المدينة التي تبعد عن مكان الحريق نحو عشرة كيلومترات، بحسب وكالة رويترز.

وقالت خدمة الإسعاف الإسرائيلية إنه لم ترد تقارير حتى الآن عن وقوع إصابات.

لكن موقع ”0404 “ الإسرائيلي أكد أن عددا من الإصابات وقعت نتيجة تلك الحرائق الضخمة في القدس.

وبحسب الموقع فإن 4 إصابات وقعت حتى اللحظة جرّاء استنشاق دخان النيران المندلعة في جبال القدس.

ولم تكشف وسائل الإعلام الإسرائيلية حتى هذه اللحظة عن أسباب تلك الحرائق الضخمة التي وصلت إلى منازل المستوطنين في محيط القدس.

وفي السياق ذاته، أكدت وسائل إعلام إسرائيلية، أن النيران التي انتشرت في جبال القدس، أدت إلى إخلاء مئات المستوطنين من 6 مستوطنات، كما أن هناك تواجدا لحوالي 8 طائرات تابعة للإطفاء الإسرائيلي في مكان الحريق، لكن لم تستطع السيطرة عليه.

وفي سياق ذي صلة، أعلن موقع ”روتر نت“ الإسرائيلي، أن رئيس الوزراء نفتالي بينيت، يجري تقييمًا للوضع جرّاء انتشار الحرائق في جبال القدس.

ونوهت وسائل الإعلام إلى أن بينيت، يجري المشاورات حول الحرائق في جبال القدس بمشاركة وزير الدفاع، ووزير الأمن الداخلي، ووزيرة الداخلية، ومفوض الشرطة، ومفوض الإطفاء والإنقاذ، ورئيس مجلس الأمن القومي، وغيرهم من كبار المسؤولين.