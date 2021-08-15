تطبيق what3words ينقذ بريطانيّا من الموت

أنقذ تطبيق what3words لتحديد المواقع الجغرافية والتابعة لشركة What3words Limited والتي تتخذ من مدينة لندن مقرا لها حياة بريطاني كاد يفقد حياته جراء التعرض لنوبة قلبية مفاجئة.

وأفاد موقع bromsgroveadvertiser بأن غاري ماسون البالغ من العمر 57 عاما كان مسافرا بصحبة نجله جو (22 عاما) على طريق مدينة برومسجروف السريع بإنجلترا وتعرض بشكل مفاجئ لأعراض النوبة القلبية، فتوقفا جانبا وتواصلا مع خدمة المساعدة والطوارئ.

ولم يتمكن الموظف الذي كان يتابع حالة ماسون عبر الهاتف من تحديد موقعه الجغرافي لإرسال مساعدة فورية له، وحاول بضع مرات تحديد المكان ولكن جميع محاولاته باءت بالفشل.

كما حاول الابن جو توضيح موقعه هو ووالده على الطريق السريع لخدمات الطوارئ لمدة تزيد عن 10 دقائق ولكن دون جدوى.

وبعد مرور فترة قصيرة من الوقت الذي يعتبر عاملا فاصلا في حياة غاري، استطاع تطبيق what3words على هاتف جو تحديد مكان تواجدهما واستطاع من خلاله إعطاء خدمات الطوارئ الموقع الجغرافي والعنوان الموجود على التطبيق والمكون من ثلاث كلمات.

وأكد غاري الذي كان من الممكن أن يفارق الحياة بسبب عدم تمكن خدمات الطوارئ من تحديد موقعه ومساعدته أنه في غضون دقائق معدودة من إعطاء نجله العنوان المكون من ثلاث كلمات الذي حصل عليه من التطبيق وصلت سيارة الإسعاف وسيارة من وحدة العناية المركزة وبالفعل تم نقله للمستشفى وخضع لتركيب دعامة قلبية.

وذكر الموقع أن 85% من خدمات الطوارئ تستخدم التطبيق في جميع أنحاء المملكة المتحدة.

وصرح جو الذي يناشد الجميع الآن بضرورة تنزيل هذا التطبيق أن تواجده في السيارة برفقة والده أثناء تعرضه لنوبة قلبية مفاجئة جعله يدرك أهمية العلم بالموقع الجغرافي المتواجد فيه.

وأضاف أن الدقائق وحتى الثواني تشكل فارقا في مثل هذه الحالات الطارئة فلولا لم يساعده تطبيق what3words على تحديد موقعه لفارق والده الحياة.

وقال جيريمي براون مدير وحدة الطوارئ والإسعاف في منطقة ويست ميدلاندز إنهم يتلقون يوميا مكالمات كثيرة للاستغاثة وطلب المساعدة لأشخاص لا يستطيعون وصف أو تحديد موقعهم الجغرافي والذي يعتبر العامل الأهم لسرعة وصول المساعدة إليهم.

ويعمل تطبيق what3words الذي تستخدمه جهات وشركات شهيرة مثل ”مرسيدس بنز“ على تقسيم العالم إلى مربعات بنظام 3م * 3م ويخصص لكل جزء عنوان مميز مكون من ثلاث كلمات فقط، وهو يعتبر الآن أسهل تطبيق يمكنه تحديد المواقع الجغرافية.