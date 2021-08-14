مصر.. مصرع 5 عمال في "غلاية زيوت" داخل مصنع

لقي 5 عمال مصرعهم، اليوم السبت، إثر سقوطهم داخل ”غلاية زيوت“ بأحد المصانع في القاهرة الكبرى بمصر.

وفي التفاصيل، تلقت الأجهزة الأمنية في مصر بلاغا يُِفيد بمصرع 5 عمال إثر سقوطهم في ”غلاية زيوت“ بمنصع تابع لمنطقة أبو رواش في كرداسة بمحافظة الجيزة جنوبي العاصمة القاهرة.

وانتقل على الفور رجال المباحث إلى مكان الواقعة وسيارات الإسعاف، وبإجراء التحريات الأولية تبين مصرع عامل أثناء محاولته إصلاح الغلاية الخاصة بالزيت وتصنيع اللحوم بعدما اختل توازنه، وأثناء محاولة إنقاذه لقي الباقون، وهم عاملان وشريك بالمصنع ونجل شريك آخر، مصرعهم تباعا، وتم نقل الجثث إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

تحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات، التي طلبت انتداب الطب الشرعي، والتصريح بالدفن عقب ورود التقرير، وسرعة إجراء تحريات المباحث حول ظروف الواقعة، وسؤال الشهود.

ووقعت العديد من الحوادث في مصر خلال الفترة الأخيرة، أسفرت عن سقوط العشرات من الضحايا والمصابين، كان آخرها مصرع 20 شخصا وإصابة 12 آخرين، إثر حريق هائل بمصنع للملابس الجاهزة بحي إسكان الشباب في منطقة العبور، بمحافظة القليوبية شمالي القاهرة.

وتلقّت غرفة عمليات الحماية المدنية بلاغا من الأهالي يفيد بنشوب حريق هائل داخل مصنع ملابس في حي الشباب بمنطقة العبور، وسقوط ضحايا ومصابين.

وعلى الفور، انتقلت 14 سيارة إطفاء للسيطرة على الحريق، وتم فرض سياج أمني بالمكان لمنع خطر امتداد النيران للمصانع المجاورة.

ونقلت سيارات الإسعاف المصابين لمستشفى السلام، وتم تحرير محضر بالواقعة، فيما أخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

كما اندلع في تموز/ يوليو الماضي حريق هائل في مصنع خيوط نسيج بمدينة العاشر من رمضان بمصر، ما أدى إلى تحرك السلطات الفوري، حيث دفعت قوات الحماية المدنية بـ13 سيارة إطفاء للسيطرة على النيران وإخمادها.

وفي التفاصيل، تلقت مديرية أمن الشرقية المصرية إخطارا من مديرية قطاعي العاشر من رمضان وبلبيس، يفيد بتلقي بلاغ بنشوب حريق في مصنع لتصنيع خيوط النسيج بالمنطقة الصناعية بالعاشر من رمضان.

وعلى الفور انتقلت قوة من الحماية المدنية، وجرى الدفع بـ13 سيارة إطفاء، وتمت السيطرة على النيران وإخمادها، وتحرير محضر بالواقعة.