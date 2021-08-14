ضبط كويتي متهم بقتل وافد هندي إثر ضربه بعصا

قالت حسابات إخبارية كويتية إن الجهات الأمنية في البلاد ألقت القبض على شاب كويتي بتهمة قتل وافد هندي، وذلك في منطقة كبد بمحافظة الجهراء.

وكان الوافد الهندي يعمل حارسا لما يُعرف محلياً بـ“جاخور“، تعود ملكيته لذوي الشاب المتهم.

و“الجاخور“ هو اسم يطلقه الكويتيون على الاستراحات الخاصة، التي تضم جلسات ترفيه وألعابا ومسابح.

وذكر حساب ”المجلس“ الإخباري المحلي، عبر موقع ”تويتر“، أن وزارة الداخلية ألقت القبض على الشاب وهو من مواليد 1997، بتهمة قتل الحارس بعد أن وجه له عدة ضربات بعصا على وجهه.

وزارة الداخلية تلقي القبض على مواطن من مواليد 1997 قتل حارس جاخور بعصا بعد ضربات متعددة على وجهه. pic.twitter.com/DZwagV5e3x — المجلس (@Almajlliss) August 14, 2021

وقال اللواء الكويتي المتقاعد حمد السريع، في تغريدة عبر ”تويتر“، اليوم السبت، إن ”الشاب المتهم وجه عدة ضربات على وجه الحارس بعصا غليظة، حيث جلس عقبها الحارس على الكرسي دون حراك حتى فارق الحياة“.

وأوضح السريع أن بلاغا تم تقديمه بعد ذلك حول الحادثة، قبل نقل الجثة إلى الطب الشرعي، وبدء التحقيق مع الشاب للكشف عن ملابسات الحادثة.

وكانت وزارة الداخلية تلقت بلاغا بوفاة الوافد في الاستراحة، ليتوجه رجال الأمن والأدلة الجنائية إلى الموقع.

وعند سؤال صاحب البلاغ وهو الشاب المتهم، ذكر أن حوارا دار بينه وبين الوافد قبل ضربه على وجهه، حسب صحيفة ”الأنباء“ الكويتية.

وأضافت الصحيفة أن الشاب الكويتي غادر المكان عقب ضرب الوافد، ليعود لاحقا ويكتشف وفاته.

ولاحقاً، تم تسجيل قضية ”وفاة بشبهة جنائية“.

ووجه محقق مخفر شرطة منطقة ”كبد“ بإحالة جثة الحارس إلى الطب الشرعي للوقوف على سبب وفاته، ومعرفة إن كانت الوفاة طبيعية أم ناتجة عن الضرب الذي تعرض له، لحسم القضية.

ونفى المتهم ”أن يكون قد ضرب الوافد بشكل مبرح“، مشيرا إلى ”أنه تركه في حالة جيدة وحينما عاد وجده متوفى“.

وتأتي هذه الحادثة عقب قرابة شهر من وقوع حادثة بسيناريو مشابه، حيث ضبطت الجهات الأمنية حينها شابا كويتيا اتُهم بقتل عامل توصيل طلبات هندي، توفي داخل منزل الشاب في محافظة مبارك الكبير أثناء توصيله جهازاً كهربائياً.

وذكرت تقارير إعلامية آنذاك أن ”العامل توفي عقب تلقيه ضربة على رأسه من الشاب بعد مشادة كلامية وقعت بينهما؛ إثر خلاف على سعر الجهاز الكهربائي“.

إلّا أن تقرير الأدلة الجنائية نفى التهمة الموجهة للشاب، بعد تأكيده أن ”وفاة العامل طبيعية نتيجة توقف وتضخم بالقلب“، قبل إخلاء سبيل الشاب.

ووفقاً لإحصائية رسمية، بلغت قضايا القتل والشروع فيه التي تولتها النيابة العامة الكويتية، خلال عام 2020، 74 قضية، وتصدرت محافظة الأحمدي النسبة الأعلى في هذه القضايا.