مقتل 8 أشخاص‎ في تحطم طائرة إطفاء بتركيا

نقلت وكالة إنترفاكس للأنباء، عن وزارة الدفاع الروسية قولها، إن ثمانية أشخاص لقوا حتفهم عندما تحطمت طائرة إطفاء روسية من طراز بي-200 في تركيا، اليوم السبت.

وقال الجيش الروسي، الشهر الماضي، إنه ”تم إرسال طائرة من طراز بي-200، من تشكيلة الطيران البحري التابع للقوات البحرية الروسية، لمساعدة تركيا في مكافحة حرائق الغابات التي شبت في المناطق الساحلية الجنوبية.

وتكافح تركيا الحرائق على مدار الأسبوعين الماضيين، وقد سيطرت على معظمها الآن.

وأوضحت وزارة الدفاع الروسية إن خمسة من أفراد الطاقم من العسكريين الروس وثلاثة مواطنين أتراك والذين كانوا يرصدون بؤر الحرائق لقوا حتفهم.

وقالت وزارة الدفاع التركية إن طائرة عسكرية أخرى وطائرة هليكوبتر أرسلتا إلى مكان الحادث للمساعدة في عملية البحث.

وانتشرت الحرائق في أجزاء كثيرة من العالم، بسبب تأثيرات الاحتباس الحراري وتغير المناخ، والتي كان أقساها في تركيا واليونان.

وتواجه العديد من دول البحر الأبيض المتوسط ارتفاعا شديدا في درجات الحرارة، فيما انتشرت حرائق الغابات بسرعة في الأسابيع الأخيرة، بما في ذلك تركيا واليونان وإيطاليا والجزائر وتونس، وآخرها حريق كبير نشب في إسرائيل، يوم الجمعة.

وفي تركيا، أودت الحرائق بحياة ثمانية وأتت على عشرات الآلاف من الأفدنة في الأحراش والغابات، وذلك في نفس الأسبوع الذي حذرت خلاله لجنة معنية بالمناخ تابعة للأمم المتحدة من أن ارتفاع درجة حرارة الأرض يقترب بقوة من الخروج عن نطاق السيطرة ومن أن موجات الطقس بالغة السوء ستزداد حدتها.

وبفعل أزمة الحرائق التي اندلعت أواخر الشهر الماضي في عدة ولايات تركية، فقد انتقد الأتراك حكومة بلادهم على طريقة تعاملها مع النيران التي دمرت أكثر من 100 ألف هكتار من الأراضي حتى الآن.

وعرضت تداعيات الكارثة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الذي يخوض انتخابات خلال عامين قد تؤدي إلى تمديد حكمه لعقد ثالث، إلى موجة انتقادات لاستجابته التي بدت بطيئة ومنفصلة عن الواقع.

ويلجأ العديد من الأتراك إلى مواقع التواصل الاجتماعي لمعرفة الأخبار، منذ حملة القمع التي أعقبت محاولة انقلاب فاشلة ضد أردوغان، العام 2016، وباتت معها قنوات التلفزيون، وكبرى الصحف تدور في فلك الحكومة.

وطالت النيران مواقع سياحية استعادت نشاطها مؤخرًا بعد أشهر من القيود المفروضة لاحتواء تفشي وباء كورونا.

وقال مركز المراقبة عبر الأقمار الاصطناعية التابع للاتحاد الأوروبي، إن قوة الحرائق في تركيا بلغت كثافة ”غير مسبوقة“ منذ 2003.