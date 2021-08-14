بركة لأسماك الزينة تودي بحياة عاملين في دبي

لقي عاملان آسيويان يقيمان في إمارة دبي في دولة الإمارات، مصرعهما صعقا بالكهرباء أثناء قيامهما بتنظيف وصيانة بركة مياه خاصة بأسماك الزينة في إحدى الفلل السكنية.

وقال الرائد خبير الدكتور المهندس محمد علي القاسم، رئيس قسم الهندسة الجنائية في الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة في شرطة دبي، إن ”سبب وفاة العاملين سوء تمديدات الأسلاك الكهربائية وعدم الالتزام باشتراطات الأمن والسلامة، إلى جانب عدم حصول الشركة على رخصة لممارسة هذه الأعمال“.

وذكر القاسم أن الشرطة تلقت بلاغا عن الحادثة، فتوجهت الفرق المختصة إلى الفيلا التي توفي فيها العاملان، وتمت معاينة المكان ونقل الجثتين إلى الطب الشرعي، بينما باشرت الجهات المعنية التحقيق.



وقال الرائد القاسم في بيان نشرته حسابات شرطة دبي بمواقع التواصل الاجتماعي: ”إن العاملين تعرضا لصعقة كهربائية أثناء تنظيفهما وصيانتهما لبركة مياه الأسماك، وتوفيا على الفور نتيجة تسريب التيار الكهربائي إلى البركة لسوء تمديدات الأسلاك الكهربائية“.

وأوضح القاسم أنه بعد المعاينة وإجراء الفحوصات الفنية على البركة، تبين أن ”فصل سلك التأريض عن قابس المضخة يشير إلى عدم قدرته على تفريغ التيار المتسرب إلى الأرض في حال وجود تسريب كهربائي بأحد أجزاء السلك، إلى جانب تواجد المضخة الكهربائية أثناء عملها بداخل البركة، ووجود فصل في السلك المغذي للتيار الكهربائي الخاص بالمضخة الكهربائية؛ ما يسمح بمرور التيار الكهربائي وتسريبه خارج مساره من خلال الماء“.

وأشار إلى ”وجود السلك المربوط يدويا بشريط لاصق عازل بداخل بركة المياه، ما ساهم بفصل العازل عن السلك وتسريب التيار الكهربائي إلى البركة“، مؤكدا أن هذه الأسباب أدت إلى تسريب التيار الكهربائي من خلال الماء ثم إلى العاملين؛ ما نتج عنه وفاتهما.

وتعقيبا على عدم حصول شركة العاملين على رخصة لممارسة هذه الأعمال، حذَر الرائد القاسم من التعامل مع الشركات غير المرخصة والعمالة غير المدربة والمؤهلة لما قد يترتب عليه ذلك من عواقب وخيمة.

كما أكد أن إنشاء برك مائية لأسماك الزينة تحتاج دراية وخبرة في مجال التمديدات الكهربائية والهندسية وغيرها.