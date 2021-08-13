بسمة وهبة تستغيث لوجودها مع ابنتها في قارب يحترق (فيديو)

وجهت الإعلامية المصرية بسمة وهبة رسالة استغاثة لأصدقائها المتواجدين بمنطقة مارينا 5 في الساحل الشمالي؛ وذلك لتعطل المركب الخاص بها أثناء تواجدها في البحر مع ابنتها خديجة.

وقالت ”وهبة“ في مقطع فيديو بثته عبر حسابها على موقع إنستغرام: ”يا جماعة أي حد عنده مركب في مارينا 5 ممكن يتصل بيا، أو أي حد من أصحابي إللي عنده مركب لأن المركب عطلان بيا أنا وخديجة، وتقريبًا مولع من تحت إحنا في نص البحيرة ومش عارفة أعمل إيه“.

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وتابعت: ”إللي ساكن حواليا أو عنده مركب من أصحابي يتصل بيا.. مافيش قلق ولا حاجة، والوضع مش خطير، وأي حاجة هنط في المياه“، مؤكدة أنها تشتم رائحة دخان في المركب، وهو ما استدعى قلقها، مشيرة إلى أنه في حالة حدوث أي شيء قبل وصول النجدة لها ستقوم بالقفز في المياه.

وتفاعل عدد كبير من المتابعين مع الاستغاثة ناصحين إياها بالاتصال بالشرطة أو أي شخص من الأصدقاء أو المعارف أسهل وأسرع من بث الاستغاثة في فيديو، داعين الله أن يحفظهما وأن تصل الاستغاثة في أقرب وقت.

وكتب المطرب محمد رشاد: ”ربنا يحميكما ويبعد عنكما أي شر“، وقال بعض المتابعين: ”طيب اتصلي بأي حد أفضل من الفيديو“، ”طيب ما تتصلي بيهم أفضل وأسرع“، ”اتصلي بأمن القرية أكيد هيتصرفوا على طول، وطمنينا من فضلك“.

وكانت الإعلامية المصرية بسمة وهبة أعلنت قبل أشهر عن مشاركتها في عمل فني يجمعها مع مواطنها الفنان محمد رمضان، ومن إخراج محمد سامي، ولم يتم الكشف عنه حتى الآن.

ونشرت ”وهبة“ عبر صفحتها على ”إنستغرام صورة تجمعها مع رمضان وسامي، وعلقت عليها قائلة إنه ”أهم مخرج وأهم فنان مع العرافة.. وقريبًا نحن الثلاثي في عمل واحد“.

وعبّر ”رمضان“ عن سعادته بمشاركته بعمل فني قريب مع بسمة وسامي، حيث علّق على الصورة التي جمعته مع الثنائي، قائلًا: ”وأنت أهم إعلامية“.

وأثار وصف بسمة لمحمد رمضان بـ“أهم فنان“ جدلًا واسعًا بين متابعيها، حيث انهالت التعليقات على الصورة التي هاجمت رمضان، مؤكدين أنه ليس أهم فنان كما تقول، وأنه مجرد ممثل عادي.