السلطات التونسية تحقق مع قضاة للاشتباه في استيلائهم على أراض تابعة للدولة

شرعت السلطات القضائية، اليوم الجمعة، في التحقيق بقضية تورط قضاة في الاستيلاء على أراض تعود ملكيتها إلى الدولة، وفق تقارير محلية تونسية.

وأكدت المتحدثة الرسمية باسم محاكم محافظتي المنستير والمهدية، روضة بريمة، أن قاضي التحقيق بمحكمة محافظة المهدية، فتح تحقيقا بخصوص اتهامات حول استيلاء قضاة بالمحافظة، على أراض.

وجاء التحرّك القضائي، بعد تأكيد إذاعة ”المنستير“ المحلية، حصولها على وثائق تثبت تعمّد قضاة في محكمة محافظة المهدية تزوير أحكام قضائية، للاستيلاء على أراض تعود ملكيتها للدولة، واقعة في مدينة رجيش التابعة لمحافظة المهدية.

وكشفت الإذاعة المحلية أن القضاة المتهمين زوّروا أحكاما في عملية التقاضي بين الدولة وعدد من المواطنين، قبل أن يستغلوا تلك الأحكام في شراء تلك الأراضي بطرق غير قانونية وتسجيلها في سجل الملكية العقارية، وذلك في مخالفة صريحة للقانون.

وتمنع القوانين التونسية القضاة وكتاب المحاكم والمحامين من شراء العقارات المتنازع عليها في المحاكم.

وفي سياق متصل، أكّد الحرس الجمركي التابع لمحافظة المنستير، الثلاثاء الماضي، توقيف قاضية بحوزتها حوالي 530 ألف دولار في سيارة على الطريق الرابط بين مدينتي الجم وصفاقس التابعتين إلى محافظة صفاقس، جنوب البلاد.

وكشفت تقارير محلية، أنّه تم استجواب القاضية، بحضور ممثل من النيابة العامّة، حيثُ قالت إنها كانت تعتزم نقل تلك المبالغ المالية إلى إحدى مدن الجنوب لفائدة بعض الأطراف ”على سبيل أداء خدمة إنسانية“، فيما أعلن المجلس الأعلى للقضاء فيما بعد رفع الحصانة عنها.

وبحسب بيانات لمحكمة محافظة المنستير، فإنّ النيابة العامة، أمرت بمزيد من التحقيقات للوقوف على مصدر الأموال، مشيرة إلى أنه باستنطاق القاضية المعنية أفادت بأنها لا علم لها بمقدار المبلغ المالي ولا بطبيعته وقد تولت نقله على سبيل الفضل لا غير.

كما تقرر استكمال التحقيقات إلى حين استنطاق صاحب الأموال المحجوزة، وقد تم الإذن بحجز سيارة القاضية ومنعها من السفر مع إبقائها بحالة سراح في انتظار الوقوف على حقيقة المعاملة الحاصلة بين الطرفين.

وكشفت جمعية القضاة في وقت سابق، أن وزارة الداخلية قرّرت تنفيذ الإجراء الحدودي الاحترازي ”S17“ على كل القضاة، ما يفرض ترتيبات خاصّة بخصوص سفرهم.