الإيمان بنظرية "كيو أنون" يقود أمريكيا إلى إنهاء حياة طفليه

أقدم أميركي على قتل طفليه بطريقة غريبة وذلك بسبب هوسه بنظرية ”كيو أنون“ QAnon للمؤامرة، التي تهدف لتخليص العالم من الشر، وفق ما أعلنه موقع ”triblive“.

وقال الموقع أن ”ماثيو تايلور كولمان، البالغ من العمر 40 عاماً والذي يمتلك شركة Lovewater Surf لركوب الأمواج في مدينة سانتا باربارا، سدد عدة طعنات متفرقة لطفليه الصغيرين وأودى بحياتهما وذلك ظنًا منه أن زوجته – والدتهما – تحمل حمضًا نوويًا شيطانيًا ونقلته للأطفال، لذلك قام بقتلهم حتى يخلص العالم من الوحوش“.

ووفقاً للموقع، فإن ”أحداث الجريمة وقعت في مدينة روساريتو الساحلية في المكسيك، والتي بدأت مع اتصال الزوجة بشرطة سانتا باربارا، لتخبرهم أن زوجها غادر مع طفليها البالغين من العمر عامين و10 أشهر في سيارته، ولا تعرف وجهتهم ،وهو لا يجيب على اتصالاتها“.

وتتبعت الشرطة هاتف الزوج الذي تم العثور عليه في مدينة روساريتو المكسيكية، وتوجهت إلى مكان الفندق الذي يقيم فيه ”كولمان ”مع الأطفال، وأظهرت لقطات الفيديو على كاميرات المراقبة مغادرة الأب مع أطفاله الفندق فجرًا، وبعد مرور ساعات، عاد ”كولمان“ بمفرده إلى الفندق.

وفي صباح اليوم التالي، تلقت الشرطة مكالمة تفيد بالعثور على جثتي طفلين ملقيين داخل حفرة بجانب مزرعة ويرتديان الحفاضات ولديهما طعنات متفرقة في جميع أنحاء جسديهما وبجانبهما قطع خشبية مغطاة بالدماء، والتي تم الاعتقاد في بداية الأمر أنها سلاح الجريمة.

ونجحت الشرطة في إلقاء القبض على ”كولمان“ أثناء محاولة فراره من المكسكيك للعودة إلى الولايات المتحدة، وعترف أمام مكتب التحقيقات الفدرالية، أنه من أتباع نظرية ”كيو أنون“، وكان عليه أن يقتل طفليه لتخليص العالم من شرورهما لأنهما يحملان حمضًا نوويًا شيطانيًا من والدتهما.

وأكد مكتب المدعي العام الأمريكي أن كولمان استخدم مسدسًا لإطلاق الرماح في قتل الطفلين وصرح بعض شهود العيان الذين عثروا على جثتي الطفلين أن الحالة التي وجدوا الطفلين عليها تشبه الطقوس الشيطانية أو الطائفية.

وعثرت الشرطة المكسيكية على مسدس الرماح وهو سلاح الجريمة وبطانية الطفلين وملابسهما الملطخة بالدماء.

وكان من الأشخاص الذين شاركوا في اقتحام مبنى مجلس الشيوخ في السادس من شهر يناير/كانون الثاني انصار جماعة كيو أنون التي تروج لنظريات مؤامرة غريبة.

وكان الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب قد أشار إلى أن انصار جماعة ”كيو أنون“، التي نمت وزاد انتشارها عبر الإنترنت في الولايات المتحدة، والذين يبدو أنهم يحبونه جداً وكاد أن يقر نظريات وأفكار الجماعة.

وقال ترامب إنه لا يعرف الكثير عن هذه الحركة، لكنه وصفهم بأنهم ”أناس يحبون بلدنا“.

وكيو أنون، في جوهرها، نظرية مؤامرة واسعة الانتشار لا أساس لها من الصحة، تقول إن ترامب يشن حربا سرية ضد نخبة من عبدة شيطان يتحرشون جنسياً بالأطفال، متغلغلون في الأجهزة الحكومية والشركات ووسائل الإعلام.

ويرى المؤمنون بكيو أنون أن هذه المعركة ستقرب ”يوم حساب“ الذي سيلقى فيه القبض على شخصيات بارزة، ويعدمون.

هذا هو محور نظرية المؤامرة تلك، بيد أن لها العديد من التشعبات والتحويلات والمناقشات الداخلية التي تجعل من قائمة المزاعم التي تروجها كيو أنون هائلة، ومتناقضة في الغالب. ويقوم أتباعها باستغلال وقائع خبرية وحقائق تاريخية وإحصاءات ليبنوا عليها استنتاجاتهم الغريبة التي يصعب تصديقها.