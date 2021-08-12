4 قتلى ومفقود واحد بعد اجتياح السيول شمال تركيا‎‎ (فيديو وصور)

قالت إدارة الطوارئ والكوارث التركية، اليوم الخميس، إن أربعة أشخاص لقوا مصرعهم في سيول اجتاحت قسطموني في منطقة البحر الأسود شمال تركيا، فضلا عن اعتبار واحد في عداد المفقودين.

كما حدثت سيول في إقليمي بارتين وسينوب في منطقة البحر الأسود.

Kastamonu'da yaşanan sel sonucu bir binanın yıkılma anı böyle görüntülendi. pic.twitter.com/1xI5pp5ujy — Ajans Haber (@AjansHaberResmi) August 12, 2021

وقالت إدارة الطوارئ إن الأمطار الغزيرة ستخف شدتها في المنطقة غدا الجمعة، وفقا لبيانات من هيئة الأرصاد الجوية.

وذكرت قناة (تي.آر.تي خبر) الرسمية، يوم الأربعاء، أن شخصا توفي بعد إصابته بأزمة قلبية وسط السيول في بارتين.

وذكرت إدارة الطوارئ والكوارث أن إجلاء السكان من المناطق المتضررة بطائرات هليكوبتر مستمر، مضيفة أن بعض الطرق مغلقة بسبب تضرر أو انهيار جسور.

وقالت رئاسة إدارة الكوارث والطوارئ التركية إن 13 شخصا أصيبوا بعد انهيار جسر في بارتين، بينما انقطعت الكهرباء في 12 قرية.

وفي إقليم سينوب، الذي يبعد 240 كيلومترا شرقي بارتين، انهار منزل بسبب الفيضانات، وغرقت السيارات في المياه حسبما أظهر مقطع لرويترز.

وتواجه تركيا أيضا حرائق غابات مستعرة، أتت على مساحات شاسعة من الغابات على طول الساحل الجنوبي في الأسبوعين الماضيين.

ويجتاح أكثر من 170 حريقًا، منذ الأربعاء الماضي، غابات وأراضي زراعية، إضافة إلى مناطق مأهولة على السواحل التركية على المتوسط وبحر إيجة، أوقعت قتلى.

كما طالت النيران مواقع سياحية استعادت نشاطها مؤخرًا، بعد أشهر من القيود المفروضة التي شهدتها تركيا لاحتواء تفشي وباء كورونا.

وأظهرت مقاطع بثها التلفزيون أن السيول جرفت عشرات السيارات وأكواما من الحطام في الشوارع.

وأفاد مركز المراقبة عبر الأقمار الاصطناعية التابع للاتحاد الأوروبي أن قوة الحرائق في تركيا بلغت كثافة ”غير مسبوقة“ منذ 2003.

وعبرت لجنة المناخ التابعة للأمم المتحدة عن قلقها البالغ هذا الأسبوع، من أن مستويات الغازات المسببة للاحتباس الحراري مرتفعة، لدرجة تعني أن اضطراب المناخ سيدوم لعقود.

وتسبب ارتفاع درجة حرارة الأرض بواقع 1.1 درجة مئوية إلى أحوال طقس كارثية شملت اندلاع حرائق الغابات في تركيا واليونان والولايات المتحدة.

وتكافح تركيا أيضا حرائق غابات مستعرة أتت على مساحات شاسعة من الغابات على طول الساحل الجنوبي للبلاد في الأسبوعين الماضيين.