تحطم مروحية على متنها 16 شخصا في شبه جزيرة "كامشاتكا" الروسية

أ ف ب

المصدر: أ ف ب

تحطمت مروحية على متنها 16 شخصا بينهم 13 سائحا، الخميس، في شبه جزيرة كامشاتكا في أقصى الشرق الروسي، وفق ما أفاد بيان للحكومة المحلية في المنطقة.

وقال البيان إن مروحية ”مي-8“ سقطت في بحيرة كوريل في محمية كرونوتسكي الطبيعية، وقد هرع نحو 40 من رجال الإنقاذ والغطاسين إلى موقع الحادث.

وأضاف البيان أنه بحسب المعلومات الأولية كان على متن المروحية ”ثلاثة من طاقمها و13 راكبا“ جميعهم من السياح.

ولم تتوفر على الفور، معلومات حول جنسيات السياح.

وأفاد مصدر في وزارة الصحة المحلية، بأنه تم إنقاذ تسعة أشخاص.

وقال المصدر لوكالة انترفاكس الروسية للأنباء: ”تم العثور على تسعة أشخاص وجميعهم أحياء“، مضيفا أن أعمال البحث والإنقاذ لا تزال مستمرة.

ولا يزال مصير الركاب السبعة الباقين مجهولا.

وقالت لجنة التحقيق الروسية التي تعنى بالحوادث الجوية، إنه تم فتح تحقيق في انتهاك قواعد السلامة الجوية.

وكانت المروحية التابعة لشركة ”فيتياز-ايرو“ تنقل السياح إلى خودوتكا، وهو بركان قرب مدينة بتروبافلوفسك-كامشاتسكي.

ونقلت ”أسوشيتد برس“ عن وكالة ”ريا نوفوستي“، أنه ”لا يمكن الوصول إلى المنطقة التي وقع فيها الحادث إلا من خلال طائرات الهليكوبتر، فيما يعقد الضباب جهود الإنقاذ“، مشيرة إلى أن العديد من عمال الطوارئ المحليين، بينهم ثلاثة غواصين، يقومون بجهود الإنقاذ.

وكامشاتكا منطقة شاسعة يسكنها القليل من الناس لكنها تعد وجهة سياحية هامة بسبب البراكين الموجودة فيها ومناظرها الطبيعية الجميلة.

فيما تعد محمية كرونوتسكي، التي تضم حوض المياه الحارة الوحيد في روسيا، من المعالم السياحية الرئيسية في كامتشاتكا، وتنقل المروحيات بانتظام السياح هناك.

وغالبا ما يجعل التغير السريع في الطقس، الرحلات الجوية محفوفة بالمخاطر. وفي أوائل تموز/ يوليو الماضي، أدى تحطم طائرة تابعة لشركة محلية صغيرة في شبه الجزيرة إلى مصرع 19 شخصا.

ولروسيا سجل ضعيف في مجال السلامة الجوية، لكن معايير الطيران الروسية شهدت تحسنا كبيرا منذ عام 2000، حيث استبدلت شركات الطيران الرئيسية، طائراتها القديمة التي تعود للحقبة السوفياتية، بطائرات أكثر حداثة.

لكن مشاكل الصيانة وتراخي التقيد بقواعد سلامة الطيران لا يزالان يشكلان عقبة كبيرة.