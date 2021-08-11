دبي.. السيطرة على حريق في مصنع للمواد البلاستيكية في جبل علي

أعلنت السلطات في إمارة دبي اليوم الأربعاء، السيطرة على حريق شب في مصنع للأدوات البلاستيكية في ميناء جبل علي، موضحة أن الحادث لم تنتج عنه أي إصابات.

وذكر المكتب الإعلامي لإمارة دبي، عبر حسابه على تويتر أن ”فرق الدفاع المدني في دبي تعاملت مع حادث حريق في منطقة جبل علي في مصنع للمواد البلاستيكية، دون تسجيل أي إصابات“.

فرق الدفاع المدني بدبي تتعامل حالياً مع حادث حريق في منطقة جبل علي في مصنع للمواد البلاستيكية، من دون تسجيل أي اصابات. — Dubai Media Office (@DXBMediaOffice) August 11, 2021

وتابع في تغريدة أخرى: ”نجحت فرق الدفاع المدني في دبي والوحدات المختصة بإخلاء المصنع من جميع العاملين فيه دون تسجيل أي إصابات“.

نجحت فرق الدفاع المدني بدبي والوحدات المختصة من إخلاء المصنع من جميع العاملين فيه من دون تسجيل أي إصابات. — Dubai Media Office (@DXBMediaOffice) August 11, 2021

ونقل المكتب الإعلامي عن الدفاع المدني في دبي أن ”الحادث تحت السيطرة، والدخان الكثيف ناتج عن احتراق مواد بلاستيكية قابلة للاشتعال“.