تونس.. اندلاع حرائق في 4 محافظات تسبب بانفجار 22 لغمًا أرضيًا

اندلعت موجة حرائق في تونس، طالت حتى الآن 4 محافظات في الشمال، والشمال الغربي، والوسط الغربي للبلاد، وأتت على مئات الهكتارات من الغابات، كما تسببت في انفجار ألغام في المنطقة العسكرية بمحافظة القصرين.

وأكد مصدر من الحماية المدنية، أنّ 3 حرائق اندلعت في محافظة القصرين، من بينهما حريقان في كل من المنطقتين العسكريتين المغلقتين بجبل سمامة وجبل المغيلة، ما تسبب بانفجار 22 لغمًا أرضيًا، 17 منها في جبل مغيلة، و5 بجبل سمامة.

ولم يشر المصدر إلى حجم الخسائر، التي تسببت فيها الحرائق إلى حد الآن، بينما هبت فرق الحماية المدنية محاولة السيطرة على الحرائق، ومنعها من التمدد.

وشهدت منطقتا فرنانة، وعين دراهم، من محافظة جندوبة شمال غرب البلاد سلسلة من الحرائق، منذُ الليلة الماضية، حيث اندلعت حريق في منطقة حمام بورقيبة، وتمكنت كوادر الغابات من السيطرة عليه، إلا أن النيران اندلعت مجددًا في مناطق مجاورة على الحدود الجزائرية.

فيما شهدت منطقة الفوازعية في محافظة جندوبة أيضًا انتشار ألسنة اللهب، ظهر اليوم الخميس، ما أثار مخاوف من اقترابها من المناطق السكنية واتساع رقعتها، حيثُ وجه عدد من سكان المنطقة نداء استغاثة لحماية منازلهم وأكواخهم من الحرائق.

واندلعت الحرائق أيضًا في منطقة رأس الجبل بمحافظة بنزرت في أقصى الشمال التونسي، وقالت مصالح الحماية المدنية، إنّ التدخلات الميدانية التي شاركت فيها وحدات من الجيش والحرس الوطني، إلى جانب متطوعين، تواصلت على امتداد ساعات لإخماد الحرائق والسيطرة عليها كليًا.

وتشهد تونس في مثل هذا التوقيت من كل سنة سلسلة حرائق منها ما يندلع بفعل الارتفاع الكبير للحرارة، ومنها ما هو مفتعل، بحسب بيانات رسمية لوزاتي الزراعة والداخلية.

وبحسب إدارة الحماية المدنية، فإنّ نيران أكثر من 500 حريق تسببت، منذُ شهر يونيو/حزيران الماضي، في إتلاف نحو 1000 هكتار من الغابات، والمحاصيل الزراعية.

وفي الـ3 من شهر يوليو/تموز الماضي، أعلنت وزارة الداخلية، أنّ وحدات الحماية المدنية تدخّلت لإخماد 102 حريق خلال 24 ساعة فقط في مناطق مختلفة من البلاد.

وفي الـ5 من ذات الشهر، قالت الوزارة إن كوادرها أخمدت نحو 104 حرائق في مناطق عدة خلال 24 ساعة، وكانت الوزارة قد سيطرت على 138 حريقًا في مناطق عدّة خلال شهر مايو/أيار الماضي.