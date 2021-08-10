مصرع 7 أشخاص وإصابة 3 إثر حرائق غابات وصلت المنازل في الجزائر

لقي 7 أشخاص مصرعهم، وأصيب 3 آخرون، إثر الحرائق المندلعة في محافظة ”تيزي وزّو“ الجزائرية منذ أمس الإثنين، وفق حصيلة أولية أعلنتها السلطات المختصة، يوم الثلاثاء.

ونقلت وسائل إعلام جزائرية، عن إدارة الحماية المدنية، قولها، إن ”31 حريقًا اندلع مساء أمس الإثنين في الغابات الجزائرية على امتداد 14 محافظة، وأشدها الحرائق المندلعة في محافظة تيزي وزو“.

وإلى جانب الضحايا، أشارت وسائل إعلام محلية، إلى وقوع ”خسائر مادية هائلة، إلى جانب الخسائر في الغطاء النباتي والحيوانات والأشجار المثمرة، خاصة أشجار الزيتون منها“.

وحسب تلفزيون ”النهار“ الجزائري، فإن المحافظات التي اندلعت فيها الحرائق، هي: ”تيزي وزّو جيجل، والبويرة، وسطيف، وخنشلة، وقالمة، وبجاية، وبرج بوعريريج، وبومرداس، وتيارت، والمدية، وتبسة، والبليدة وسكيكدة“.

وأكدت تقارير محلية، أن النيران ”التهمت عشرات الهكتارات، خاصة في منطقة أوراس، وقضت على مساحات كبيرة من غابات الأرز في محمية الشريعة، على بعد 60 كلم غرب العاصمة الجزائر“.

واضطرت السلطات الجزائرية إلى تحويل مدارس وفنادق وقاعات أفراح ومؤسسات شباب، لمراكز إيواء لعدد من السكان الذين تم إجلاؤهم، بعد أن داهمت النيران منازلهم، فيما تحولت بعض المنازل إلى رماد.

وأكدت وكالة الأنباء الجزائرية، أن ”فرق الإطفاء وطائرات الهليكوبتر، لا تزال تحاول احتواء عدة حرائق تهدد السكان في ولاية تيزي وزو، التي تبعد نحو 100 كيلومتر عن العاصمة الجزائر“.

ورجح محافظ الغابات في تيزي وزو، أن تكون هذه الحرائق ”مدبرة“، قائلًا في تصريحات لوسائل إعلام محلية: ”بحسب خبرتنا الواسعة في هذا المجال، فإن هذه الحرائق حدثت بفعل فاعل، واختير لها يوم حار وأماكن معينة“.

وفي مطلع يوليو/ تموز الماضي، اندلعت سلسلة من الحرائق في الجزائر، التهمت آلاف الهكتارات من الغطاء النباتي، ما دفع السلطات بالتلويح إلى تشديد العقوبات على المتورطين في إشعال الحرائق، حسب بيانات حكومية.