مصرع رجل أمن وإصابة آخر في حادث مروري بالسعودية

أسفر حادث مروري على امتداد طريق حضن – الطائف في المملكة العربية السعودية عن مصرع رجل أمن وإصابة آخر.

ووفق صحيفة ”سبق“ المحلية، فقد لقي أحد منسوبي شرطة تربة، ويدعى خالد بن محمد بن كليب المرزوقي، مصرعه إثر حادث مروري على امتداد طريق حضن، بعد أن تعرضت الدورية الأمنية التي كان داخلها لحادث مع إحدى الشاحنات، فيما أصيب زميله في الدورية عبدالله بن عمر الحارثي.

وفي التفاصيل، فقد كان رجلا الأمن يؤديان مهمة عمل رسمية، وفي طريقهما من محافظة تربة إلى جدة، أمس الاثنين، وأثناء عودتهما في منتصف طريق ”حضن“ وقع لهما حادث مروري، وتسبب بوفاة شخص، وإصابة الآخر.

وكانت الإدارة العامة للمرور في السعودية قد كشفت العام الماضي عن تراجع حجم الحوادث المرورية بنحو 52%، وذلك على مدى 7 سنوات ماضية.

وأرجع تراجع نسب حوادث المرور إلى الضبط المروري الصارم عن طريق نظام ساهر، وهو نظام آلي لضبط ورصد السرعة في الطرقات الداخلية والخارجية، إلى جانب زيادة رسوم المخالفات المرورية.

وأشادت منظمة الصحة العالمية في تقرير بجهود المملكة في تعزيز السلامة المرورية، بما يحقق المستهدفات العالمية في حفظ الأرواح والممتلكات.

وبينت المنظمة في التقرير أن هناك انخفاضا في أعداد وفيات حوادث الطرق بنسبة 35%، وانخفاضا في معدل الوفيات لكل 100 ألف نسمة بنسبة 40%خلال الفترة من 2016 إلى 2018.

وأشار تقرير منظمة الصحة العالمية إلى المنهجية التي تسير عليها المملكة في تحسين السلامة المرورية، وذلك من خلال برنامج التحول الوطني و“رؤية 2030″.

وكانت النيابة العامة السعودية قد أوضحت أن حوادث السير أثناء قيادة المركبة تحت تأثير المسكر أو المخدر أو المؤثر العقلي، أو التفحيط أو القيادة باتجاه معاكس أو تجاوز إشارة المرور الحمراء، تعد من الجرائم الكبيرة، إذا نتج عنها وفاة أو زوال عضو أو تعطيل منفعة أو جزء منها أو إصابة تزيد مدة الشفاء منها عن 15 يوما.

وأشارت النيابة في وقت سابق إلى أنه وفقا للمادة الـ 62 من نظام المرور، فإن الحوادث المرورية المنطوية على عقوبات جزائية تشتمل على كل من ارتكب حادثا مروريا متعديا أو مفرطا، ونتجت عنه وفاة أو زوال عضو أو تعطيل منفعته أو جزء منها، يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن أربع سنوات، وبغرامة مالية لا تزيد عن 200 ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين.