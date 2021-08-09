روسيا.. تعطل إمدادات الأكسجين يودي بحياة 9 مرضى "كورونا"

توفي في مستشفى بمدينة فلاديكافكاز، جنوب روسيا، تسعة من مرضى فيروس كورونا المستجد، إثر انفجار أنبوب أكسجين تحت الأرض، ما أدى إلى قطع الإمدادات عن قسم للعناية المركزة في المستشفى، بحسب ما نقلت وكالات أنباء روسية، اليوم الإثنين.

ونقلت وكالة ”تاس“ للأنباء عن السلطات الصحية المحلية قولها: ”توفي تسعة مرضى مصابين بفيروس كورونا بسبب نقص الأكسجين“.

وبينت السلطات، وفقًا للوكالة، أن ”العدد الإجمالي في العناية المركزة كان 71، ولم تكن إمدادات الأكسجين تصلهم جميعا“.

واتفقت السلطات الإقليمية مع وزارة الدفاع على تزويد جميع مستشفيات المدينة بالأكسجين من بلدة موزدوك على بعد حوالي 80 كيلومترا شمالي فلاديكافكاز، حسبما قالت وكالة الإعلام الروسية.

ونقلت وكالة الإعلام عن سيرجي مينيايلو القائم بأعمال رئيس منطقة أوسيتيا الشمالية، التي تقع فيها فلاديكافكاز قوله: ”وقع انفجار في أنبوب الأكسجين من الخزان، الذي يقع تحت الأرض وتوقفت الإمدادات“.

وأضاف مينيايلو: ”بدأ الطاقم الطبي في توصيل خزانات الأكسجين للمرضى المعتمدين على أجهزة التنفس الصناعي. بدأت خزانات الأكسجين في الوصول“.

واليوم الإثنين، تجاوزت حصيلة الوفيات جراء فيروس كورونا في روسيا حاجز الـ165 ألف حالة وفاة، بعد تسجيل 769 حالة جديدة خلال يوم واحد مقابل 787 وفاة يوم أمس الأحد، لترتفع حصيلة ضحايا الفيروس إلى 165 ألفاً و650 حالة وفاة.

وأعلنت غرفة العمليات الخاصة بمكافحة فيروس كورونا في روسيا، وبحسب وكالة ”إنترفاكس“ للأنباء، عن انخفاض في عدد الإصابات الجديدة خلال الساعات الـ24 الماضية، بتسجيلها 22160 إصابة، مقارنة بـ22866 في اليوم السابق.

وبلغ إجمالي الإصابات بالفيروس التاجي 6 ملايين و469 ألفاً و910 إصابات، في حين تماثل 14474 حالة شفاء خلال الـ24 ساعة الماضية، ليبلغ مجموع المتعافين 5 ملايين و 769 ألفاً و981 شخصًا.

وتقول منظمة الصحة العالمية: إن نقص الأكسجين في الدم يؤدي في بعض الحالات الحرجة إلى الوفاة، فعندما تنخفض مستويات الأكسجين بسبب مرض مثل ”كورونا“، لا تحصل الخلايا في الجسم على ما يكفي من الأكسجين لأداء وظائفها الطبيعية، وإذا ظل مستوى الأكسجين منخفضًا لفترة طويلة؛ بسبب نقص العلاج أو غيره، تبدأ الأعضاء في التعطل، وفي الحالات الشديدة، قد يسبب نقص الأكسجين الموت.