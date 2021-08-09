محكمة إسرائيلية تقضي بإدانة شاب حاول قتل شقيقه بسبب ميوله الجنسية

قضت المحكمة المركزية الإسرائيلية في تل أبيب، بالحبس 14 عاما بحق شاب يبلغ من العمر 27 عاما، من مدينة طمرة الواقعة في منطقة الجليل الغربي، بعد أن أدين بتهمة محاولة قتل شقيقه الذي يصغره بسبب ميوله الجنسية.

كما قضت المحكمة الإسرائيلية بحبس شقيقه الآخر البالغ من العمر 30 عاما، لمدة 6 أعوام، وصديقهما بالحبس 5 أعوام، بعد إدانتهما بالمساعدة في محاولة القتل، وفقا لموقع ”عرب 48“ الفلسطيني.

ومنعت المحكمة الكشف عن هوية أي من المتهمين؛ حفاظا على سرية هوية المجني عليه.

وتعود تفاصيل القضية إلى منتصف العام 2019، حيث تعرَض المجني عليه والذي كان في الـ 16 من عمره، للطعن من قبل شقيقه عند مدخل ملجأ للشبان المثليين الذين يمرون بضائقة في العاصمة الإسرائيلية تل أبيب، والذي انتقل إليه قبل الجريمة بفترة، خشيةً من ذويه الذين هددوه لإرغامه على تغيير ميوله الجنسية.

وقبيل تنفيذ الجريمة وتحديدا بشهر آذار/ مارس 2019، اكتشف أحد أشقاء الفتى المجني عليه، وجود علاقة رومانسية تجمعه بشخص آخر، ليبدأ حينها بتهديده بالقتل ووضع سكينا على رقبته، واعتدى عليه بالضرب برفقة شقيقه الآخر وبوجود والدتهم حتى فقد وعيه.

وبحسب ما جاء بلائحة اتهام النيابة العامة، حاول شقيقا المجني عليه مضايقته لجعله يحوّل ميوله الجنسية، كما قاما بإرساله إلى طبيب نفسي وقيدا خروجه من المنزل.

وإثر ذلك، قام الفتى المجني عليه في أيار/ مايو 2019، بتقديم شكوى بسبب تعرضه للاعتداء الجسدي من شقيقيه، وقام أحد المتهمين بمعرفة مكانه، واقتاداه بالقوة إلى السيارة وأعاداه إلى المنزل في الوقت الذي كان يحاول فيه الهروب منه خشية على حياته.

وبعد مرور شهر، انتقل الفتى للسكن في الملجأ الذي شهد واقعة الطعن، حيث توجه الشقيقان وصديقهما في نهاية تموز/ يوليو من ذات العام إلى تل أبيب، بنية قتل الفتى، وانتظروا خروجه من الملجأ، حيث قام أحد أشقائه بدهسه بالسيارة، ثم هاجمه وطعنه بواسطة سكين في أنحاء جسده بنية القتل.

ولم يتمكن الفتى من الهروب، فيما ناشد شقيقه بالتوقف عن طعنه قبل أن يفقد وعيه، ليلوذ المتهمون جميعا من المكان.