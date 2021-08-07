الخارجية الأردنية تتابع حادث اختفاء مواطن أردني في إسطنبول

قالت وزارة الخارجية الأردنية السبت، إنها تتابع حادثة اختفاء مواطن أردني في تركيا، أثناء قيامه برحلة استجمام لها الأسبوع الماضي.

وتداول نشطاء على مواقع التواصل مناشدات من ذوي الشاب حسام الخصاونة، أكدوا فيها اختفاء ابنهم بعد قيامه برحلة استجمام إلى تركيا برفقة عائلته.

ونقلت فناة ”رؤيا“ على لسان السفير الأردني الناطق باسم وزارة الخارجية ضيف الله الفايز، أن غرفة العمليات التابعة للوزارة والسفارة الأردنية في أنقرة تتابع تفاصيل الحادثة مع ذوي المفقود و السلطات التركية، التي تقوم بالبحث عنه وتمشيط المنطقة التي تواجد فيها برفقة عائلته للوصول إلى أي دليل يقود إلى مكان تواجده الحالي.

وقال شقيق المفقود إن شقيقه يعمل في العاصمة عمان، وخرج برحلة استجمام إلى تركيا برفقة عائلته، إلا أنه تعرض لحالة إغماء بسبب إصابته بضربة شمس وسقط أرضاً على رأسه مما أصابه بحالة من فقدان الذاكرة المؤقت، قبل أن يخرج من المستشفى إلى مقر إقامته بأحد فنادق ”تقسيم“ في تركيا.

وأضاف شقيق الخصاونة أنه استيقظ ليلاً ولبس ملابسه وخرج من الفندق دون أن يشعر أحد من أهله، ثم اتصلت به زوجته لتسأله أين ذهب فأجابها أنه خارج إلى عمله في عمان، وقد نسي أنه في رحلة استجمام بتركيا، ولم يعد إلى مقر إقامته في الفندق.

وأشار إلى أنه منذ اللحظة أبلغوا السلطات التركية والخارجية الأردنية باختفائه، والعمل جار للبحث عنه.

ونشر شقيق المفقود، منشورا على فيسبوك يعلن فيه فقدان شقيقه في إسطنبول ”إخواننا وأخواتنا في إسطنبول فقد الاتصال به بتاريخ 5/8/2021 من الساعة الواحدة والنصف ظهرا ولغاية الان يرتدي بلوزة حمراء مخططه كحلي وشورت كحلي ويعاني من فقدان ذاكره بسيط نتيجة سقوطه هناك

الاسم حسام أحمد الخصاونة على من يجده الاتصال بأقرب مركز أمني أو طوارئ السفارة الأردنية أو التواصل معنا ”.