استدرجته العشيقة.. 26 طعنة تنهي حياة مصري بسبب علاقة حميمية‎‎

أقدم زوج مصري على الانتقام لشرفه من شخص أقام علاقة حميمية غير شرعية مع زوجته، حيث طلب الزوج من زوجته استدراج العشيق لمكان غير مأهول بالسكان وسدد له طعنات قاضية أنهت حياته، في حين تمكنت الأجهزة الأمنية من فك لغز العثور على الجثة بين مركز الخانكة والسلام.

وكشفت التحقيقات أن المجني عليه كان على علاقة غير شرعية بإحدى السيدات وحينما كشف زوجها العلاقة أمرها باستدراجه للمنطقة، وما إن وصلا حتى انهال عليه بـ26 طعنة أودت بحياته على الفور.

وتلقى اللواء حاتم الحداد، مدير إدارة البحث الجنائي بالقليوبية بلاغا يفيد بالعثور على جثة الشخص المغدور في المنطقة المذكورة، التي وقعت فيها الجريمة.

وتبين من التحريات، التي أجرتها السلطات المصرية، أن المجني عليه يدعى محمد ع، ويبلغ من العمر 35 عاما، مقيم بدائرة المركز، مصاب بنحو 26 طعنة في أماكن متفرقة من جسده أودت بحياته على الفور، حيث تم نقل الجثة لمستشفى الخانكة.

وكثف رجال المباحث التحريات، وبالفحص تبين أن المجني عليه، كان على علاقة غير شرعية بسيدة ”ر . ع“، 37 سنة، مقيمة بالسلام محافظة القاهرة.

وبحسب المصادر الأمنية، فإنه عندما كشف زوج السيدة محمود ع، 40 سن، مقيم في السلام، علاقتها بالمجني عليه، أمرها باستدراجه لمكان الواقعة، وهو مكان غير مأهول بالسكان في المنطقة الرابطة بين مركز الخانكة والسلام، وما إن وصل المجني عليه للمكان حتى انهال عليه المتهم بالطعنات بسلاح أبيض ”مطواة“.

وأدلى المتهمان باعترافات تفصيلية عن الواقعة وأقرا بصحتها، ليأمر رئيس النيابة بحبس المتهم وزوجته 4 أيام على ذمة التحقيقات، وعرض جثة المجني عليه على الطب الشرعي لإعمال الصفة التشريحية والتعرف على سبب الوفاة والتصريح بالدفن عقب ذلك، واستعجال تحريات رجال المباحث حول الواقعة.

وفي قضية أخرى، كشفت تحقيقات الأجهزة الأمنية، عن جريمة أخرى أقدمت فيها سيدة مصرية تبلغ من العمر 26 عاما على محاولة قتل زوجها وتسميم أطفالها في جريمة بشعة اهتز لها الشارع المصري، حيث كانت السيدة على علاقة غير شرعية مع شخص آخر غير زوجها، الذي أرادت التخلص منه لتنعم بعلاقتها مع عشيقها.