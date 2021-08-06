بينهم زوجته ووالداها.. إيراني يقتل 5 أشخاص وينتحر

أقدم رجل في مدينة سنندج عاصمة محافظة كردستان ذات الغالبية الكردية، الواقعة غرب إيران، اليوم الجمعة، على قتل عائلة مكونة من 5 أفراد، قبل أن ينتحر، وفقًا لما ذكرته وكالة أنباء ”فارس نيوز“ الإيرانية.

ونقلت الوكالة عن رئيس الشرطة العامة للتحريات والتحقيقات الجنائية في محافظة كردستان العقيد عبالله فاتحي، قوله إنه ”في صباح اليوم الجمعة، أقدم رجل يبلغ من العمر 42 عامًا على قتل زوجته، ووالدها، ووالدتها، وشقيقها، وشخص آخر، ببندقية صيد في قرية حسين آباد التابعة لمدينة سنندج“.

وأشار إلى أن ”القاتل أنهى حياته بعدما أطلق النار على نفسه من مسدس بعد أن ارتكب هذه الجريمة“، مبينًا أنه ”وفق للتحقيقات التي أجراها ضباط المخابرات والأمن في مسرح الجريمة، تبين أن الخلافات العائلية كانت وراء هذه الجريمة“.



وفي شهر آب/أغسطس للعام 2019، كشف قائد قوات الشرطة في محافظة كردستان، الجنرال علي آزادي، أن ”0.8% من السرقات في البلاد مرتبطة بإقليم كردستان، و1.7% من إجمالي جرائم البلاد تحدث في هذه المحافظة، وهذه الإحصائية تكشف أن معدل حدوث الجريمة في كردستان أقل من المعدل الوطني“.

ويوم الثلاثاء الماضي، أقدم إيراني بمدينة جرجان عاصمة محافظة غلستان شمال إيران، على مهاجمة عدد من المارة في شوارع المدينة، وقتل شابًا، وأصاب 9 آخرين بجراح.

وبحسب ما ذكره مسؤول أمني في المدينة فإن ”الشخص المهاجم كان يحمل فأسًا وسكينًا، وقام بقتل شاب يبلغ من العمر 17 عامًا، وإصابة 9 آخرين بجراح، منهم اثنان في حالة خطيرة“.

وفي منتصف شهر مارس/آذار الماضي، أعلن المتحدث باسم الشرطة الإيرانية الجنرال مهدي حاجيان، عن انخفاض جرائم العنف والسرقة في البلاد، مؤكدًا في الوقت ذاته أن جرائم القتل في إيران زادت في العام 2020 بشكل طفيف مقارنة بالعام 2019.

واعتبر أن ”جرائم القتل التي تحدث في أجزاء مختلفة من البلاد لأسباب مختلفة، منها قضايا ثقافية واقتصادية وحتى نفسية“.

وبحسب تقارير للسلطات الإيرانية، فإن 40% من جرائم القتل تحدث في محافظة خوزستان، تليها محافظة سيستان وبلوشستان بالمرتبة الثانية.

وتزايدت حالات الاعتداء والعنف ضد النساء خلال تفشي فيروس كورونا المستجد في إيران، الذي ظهر لأول مرة في الـ19 من شهر فبراير/شباط العام الماضي.