إجلاء المئات بالقوارب من جزيرة يونانية مع انتشار حرائق الغابات‎

أجلت السلطات المئات بالقوارب من جزيرة قريبة من العاصمة اليونانية أثينا، اليوم الجمعة، مع انتشار حرائق الغابات لليوم الرابع، بينما تتوقع خدمات الطوارئ رياحا قوية واستمرار درجات الحرارة المرتفعة.

وأجلت قوارب خفر السواحل، بمساعدة قوارب سياحية 631 شخصا منذ وقت متأخر، مساء أمس الخميس، مع انتشار الحرائق في منطقة واسعة من غابات الصنوبر منذ الثلاثاء ووصولها حتى ساحل البحر.

وقال مسؤول في خفر السواحل إنه ”تم نقل الجميع بأمان“، مضيفا أن ”الدوريات البحرية مستمرة تحسبا لأي طوارئ قد تحدث“.

وانتشر دخان كثيف في سماء أثينا جراء حرائق الغابات في الضواحي الشمالية للمدينة التي اشتعلت مجددا، يوم أمس الخميس، بعدما خمدت في وقت سابق من هذا الأسبوع.

وظلت درجة الحرارة أعلى من 40 مئوية طوال الأسبوع، ولا يتوقع انخفاضها، اليوم الجمعة، بينما من المتوقع أن تؤدي شدة الرياح إلى انتشار الحرائق أكثر.

وقال مسؤولون في الصحة إن ”تسعة أشخاص على الأقل نقلوا إلى المستشفى بإصابات متنوعة، منهم متطوعان في الإطفاء أصيبا بحرائق ويعالجان في وحدة الرعاية المركزة في أثينا“.

وفر آلاف اليونانيين إلى بر الأمان من حريق غابات يستعر لليوم الرابع شمالي العاصمة أثينا، وذلك في وقت مبكر من اليوم الجمعة، فيما تتواصل الجهود المحمومة لمنع النيران من الوصول إلى المناطق المأهولة بالسكان، ومنشآت الكهرباء، والمواقع التاريخية.

ففي جزيرة إيفيا المجاورة، بدأ خفر السواحل عملية ضخمة من خلال استخدام زوارق الدورية والسفن الخاصة لإجلاء مئات الأشخاص عن طريق البحر، بحسب ما ذكرت وكالة ”أسوشيتد برس“.

ومع استمرار موجة الحر، التي اجتاحت البلاد، استعرت النيران في مناطق الغابات على بعد 20 كيلومترا شمالي أثينا، ودمرت المزيد من المنازل.

وقامت أطقم الإطفاء، المؤلفة من عدة مئات من رجال الإطفاء، بحفر خنادق فاصلة بين النيران لمنع تقدمها، وإطفاء الحرائق.

كما توقفت حركة المرور على الطريق السريع الرئيسي في البلاد الذي يربط أثينا بشمال البلاد، حيث حاولت أطقم العمل استخدام الطريق كحاجز لمنع ألسنة اللهب من التقدم قبل أن تستأنف طائرات إسقاط المياه رحلاتها عند أول ضوء.