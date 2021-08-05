وفاة "أبو المدن الجديدة" وزير الإسكان المصري الأسبق حسب الله الكفراوي

توفي اليوم الخميس، وزير الإسكان المصري الأسبق المهندس حسب الله الكفراوي، عن عمر ناهز الـ 91 عامًا.

وكتب نجل الوزير الراحل، واسمه عبدالعزيز الكفراوي نعيًا مقتضبًا عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي ”فيسبوك“ قائلًا:“توفي إلى رحمة الله تعالى م. حسب الله الكفراوي، أوصيكم بالدعاء“.



وقال في منشور آخر:“ إنا لله وإنا إليه راجعون، صلاة الجنازة بإذن الله تعالى في مسجد المشير غدًا، الموافق 6 أغسطس 2021 بعد صلاة الجمعة، وأوصيكم بالدعاء“.



ونعى الراحل عدد من أعضاء البرلمان المصري والإعلاميين، منهم البرلمانية مايسة عطوة، التي قالت عبر صفحتها على موقع ”فيسبوك“، ”الله يرحمك ويحسن إليك، المهندس حسب الله الكفراوي وزير الإسكان الأسبق، في ذمة الله، رحمه الله تعالى رحمة واسعة“.



في حين كتبت الصفحة الرسمية للإعلامي وائل الأبراشي عبر صفحته على موقع ”فيسبوك“، ”توفي منذ قليل المهندس/حسب الله الكفراوي عن عمر ناهز الـ 91 عامًا وزير الإسكان والتعمير الأسبق، اللهم اغفر له وارحمه واسكنه فسيح جناته، وألهم أهله وذويه الصبر والسلوان“.



وحسب الله الكفراوي وشهرته ”أبو المدن الجديدة“ وُلد في 22 من أكتوبر/ تشرين الثاني العام 1930، في محافظة دمياط بمصر، وهو وزير أسبق للإسكان والتعمير والمجتمعات الجديدة، والمحافظ الأسبق لمحافظة دمياط.

وبدأ الراحل حسب الله الكفراوي رحلته التعليمية في مدرسة فارسكور الابتدائية، ثم حصل على بكالوريوس الهندسة قسم هندسة مدنية كلية الهندسة جامعة الإسكندرية.

وعُين الكفراوي محافظًا لدمياط، في نوفمبر/ تشرين الثاني العام 1976، وتم تعيينه رئيسًا لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، في العام 1980، وانتخب نقيبًا للمهندسين في العام 1991.

وشغل منصب وزير الإسكان لمدة 16 عامًا، من 1977 حتى العام 1993.

ويعتبر البعض حسب الله الكفراوي ”أبو المدن الجديدة“ كونه أنشأ مشاريع الجيل الأول من المدن الجديدة في مصر، وغادر الوزارة بعد أن أصبح عددها 17 مدينة جديدة بمجتمعاتها الصناعية والعمرانية المتطورة، وقد بدأها جميعًا في وقت واحد، إضافة إلى 6 مناطق تعميرية في مناطق القناة، والساحل الشمالي، وسيناء.

وحصل الكفراوي على وسام الاستحقاق من الطبقة الأولى، ووسام بطولة العمل من الاتحاد السوفيتي، ووسام الجمهورية من الطبقة الأولى، ووسام الاستحقاق الفرنسي من الطبقة الأولى.