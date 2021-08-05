مصرع 10 أشخاص إثر انقلاب مركبة تقل مهاجرين في تكساس

لقي عشرة أشخاص مصرعهم وأصيب 12 آخرون، يوم الأربعاء، عندما تعرضت مركبة كانت تقل 25 مهاجرا لحادث في جنوب ولاية تكساس الأمريكية على بعد 150 كيلومترا تقريبا من الحدود مع المكسيك.

وذكر تلفزيون ”كريس تي.في“ المحلي، أن الحادث وقع نحو الساعة الرابعة مساء، عندما خرجت المركبة عن السيطرة على طريق 281 السريع جنوبي بلدة فالفورياس في مقاطعة بروكس بولاية تكساس.

وقال أوربينو مارتينيز رئيس شرطة مقاطعة بروكس لموقع إخباري إلكتروني، إن حمولة المركبة كانت ثقيلة وانقلبت بعد اصطدامها برصيف، مشيرا إلى أن سائق المركبة من بين القتلى.

وقالت متحدثة باسم إدارة السلامة العامة في تكساس، إنه ليس لديها معلومات بعد عن الحادث.

من جانبها، أفادت مجلة ”نيوز ويك“ بأن السائق كان مسرعا، وفشل في الانعطاف بشكل صحيح ما أدى إلى انقلاب المركبة.

وأصدر قاض فيدرالي من ”إل باسو“ بولاية تكساس، أخيرا، أمرا تقييديا ضد الأمر التنفيذي لحاكم تكساس غريغ أبوت، الذي يمنع المنظمات غير الربحية من نقل المهاجرين.

كما رفعت وزارة العدل دعوى قضائية ضد أبوت، مشيرة إلى أن أمره سيعمل على زيادة انتشار فيروس كورونا، ويعطل الإجراءات لمساعدة طالبي اللجوء الذين لا تزال قضاياهم معلقة، وفقا للدعوى القضائية.

ورد أبوت على الأمر التقييدي في بيان صحفي، قائلا إن ”أمر المحكمة الأخير مؤقت ويستند إلى أدلة محدودة“.

وأضاف ”نتطلع إلى تزويد المحكمة بالأدلة لدعم الأمر التنفيذي للحاكم لحماية تكساس“.