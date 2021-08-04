منوعات

مقتل 17 شخصا في صاعقة أصابت حفل زفاف في بنغلادش‎
تاريخ النشر: 04 أغسطس 2021 14:32 GMT
تاريخ التحديث: 04 أغسطس 2021 16:05 GMT

مقتل 17 شخصا في صاعقة أصابت حفل زفاف في بنغلادش‎

قال مسؤولون إن 17 شخصا على الأقل لقوا مصرعهم وأصيب أكثر من 12 بجروح اليوم الأربعاء، عندما أصابت صاعقة حفل زفاف على مركب في شمال غرب بنغلادش. وقال فريد حسين

+A -A
المصدر: رويترز

قال مسؤولون إن 17 شخصا على الأقل لقوا مصرعهم وأصيب أكثر من 12 بجروح اليوم الأربعاء، عندما أصابت صاعقة حفل زفاف على مركب في شمال غرب بنغلادش.

وقال فريد حسين المسؤول بالشرطة، إن الصاعقة حدثت مع وصول المركب إلى ضفة نهر بادما في بلدة شيبجانج، بينما كان المدعوون في طريقهم إلى منزل العروس.

وأضاف: ”لدينا معلومات عن وفاة 17 شخصا ودخول العديد غيرهم للمستشفى“.

وقال مهر الإسلام المسؤول بخدمة الإطفاء إن 14 شخصا نقلوا للمستشفى، وكان العريس بين المصابين.

وتقتل الصواعق المئات كل عام في بنغلادش التي أعلنتها كارثة طبيعية في عام 2016، عندما أودت الصواعق بحياة أكثر من 200 في شهر مايو أيار وحده منهم 82 في يوم واحد.

حمل تطبيق إرم نيوز على هاتفك
App Store Google Play