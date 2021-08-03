إيراني يهاجم المارة بـ"فأس وسكين" ويقتل شخصًا ويصيب 9 آخرين (صور)

أقدم رجل إيراني في مدينة جرجان عاصمة محافظة غلستان شمال إيران، على مهاجمة عدد من المارة في شوارع المدينة، وقام بقتل شاب، وإصابة 9 آخرين بجراح.

وقالت وكالة أنباء ”فارس نيوز“ الإيرانية، اليوم الثلاثاء، إن ”شخصًا في مدينة جرجان شمال البلاد، اعتدى على عدد من المارة بفأس وسكين كان يحملهما“.

وقال نائب قائد قوات الشرطة بمحافظة غلستان، العقيد فرزاد تاجرة، إنه ”تم القبض على شخص هاجم الناس بالفأس والسكين، مساء اليوم، وقتل شابًا، يبلغ من العمر 17 عامًا، وأصاب 9 آخرين في أحد شوارع مدينة جرجان شمال البلاد“.

وأضاف لوسائل إعلام محلية، أن“ الشاب توفي متأثرًا بخطورة إصابته، كما أن المصابين التسعة نُقلوا إلى المستشفى، منهم اثنان في حالة حرجة“.

وأوضح العقيد تاجرة أن ”المتهم كان ينوي مهاجمة رجال الشرطة، لكنهم حذروه، وحاول الفرار“، مبينًا أن ”قوات الأمن طبّقت قانون استخدام السلاح للقبض على المهاجم“.

وأشار العقيد تاجرة إلى أن ”التحقيق جارٍ بأوامر قضائية، ويتم التحقيق بسبب ودوافع هذه الحادثة المأساوية“.

وذكر العقيد تاجرة أنه ”منذ بداية العام الجاري، وقعت 6 جرائم قتل في محافظة غلستان، حيث تم التعرف على 5 من مرتكبي تلك الجرائم واعتقالهم“.

وفي منتصف شهر مارس/آذار الماضي، أعلن المتحدث باسم الشرطة الإيرانية الجنرال مهدي حاجيان، انخفاض معدل جرائم العنف والسرقة في البلاد، مؤكدًا في الوقت ذاته أن جرائم القتل في إيران ارتفعت، في العام 2020، بشكل طفيف مقارنة مع العام 2019.

واعتبر الجنرال حاجيان أن ”جرائم القتل، التي تحدث في أجزاء مختلفة من البلاد تعود لأسباب مختلفة، منها ثقافية واقتصادية وحتى نفسية“.

وبحسب تقارير للسلطات الإيرانية، فإن 40% من جرائم القتل في محافظة خوزستان، تليها محافظة سيستان وبلوشستان بالمرتبة الثانية.

وفي مطلع شهر إبريل/نيسان الماضي، شهدت مدينة الأهواز ذات الغالبية العربية جنوب البلاد، جريمة مروعة، حيث أقدم شخصًا، يبلغ من العمر 50 عامًا، على قتل عائلة مكونة من 8 أشخاص.

وتزايدت حالات الاعتداء والعنف ضد النساء خلال تفشي فيروس كورونا المستجد في إيران، الذي ظهر لأول مرة في الـ19 من شهر فبراير/شباط العام الماضي.