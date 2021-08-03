مصرع 3 أشخاص بحرائق هائلة بمرتفعات محافظة فارس في إيران (فيديو)

اندلعت حرائق هائلة في مرتفعات منطقة ”هايقر“ الجبلية الواقعة بمحافظة فارس جنوب إيران، أسفرت عن مصرع 3 أشخاص من أهالي المنطقة، وإصابة 3 آخرين، بحسب ما أفادت وسائل إعلام محلية اليوم الثلاثاء.

وبحسب وكالة أنباء ”فارس“ المحلية، تشهد مرتفعات ”هايقر“ حرائق هائلة، منذ مساء أمس الإثنين وحتى اليوم الثلاثاء، إذ تحاول قوات الحماية المدنية السيطرة عليها.

آتشسوزی در منطقه هایقر فیروزآباد که ساعاتی پیش مهار شده بود دوباره شعله‌ور شد و تاکنون ۳ فوتی و ۳ مصدوم برجا گذاشته است. تمام نیروهای امدادی برای مهار حریق پای کار آمدهاند. pic.twitter.com/xouYqoNTwy — خبرگزاری فارس (@FarsNews_Agency) August 3, 2021

وذكرت وكالة الأنباء الإيرانية أن 3 أشخاص من أهالي المنطقة المنكوبة لقوا مصرعهم خلال محاولتهم إطفاء الحرائق، فيما أُصيب 3 آخرون.

ونشرت وكالات إيرانية مقاطع فيديو توثق استعار الحرائق في مرتفعات هايقر التي تضم غابات، لافتة إلى مساعي أهالي المنطقة للتدخل مع قوات الحماية المدنية لإطفاء الحرائق قبل وصولها إلى منازلهم.

🎥 مرگ ۳ نفر در #آتش‌سوزی ارتفاعات تنگ هایقر سطح آتش‌سوزی بسیار گسترده و وسیع است و سه فروند بالگرد در حال انتقال نیرو به محل آتش سوزی هستند pic.twitter.com/HI47cEGCZE — خبرگزاری تسنیم 🇮🇷 (@Tasnimnews_Fa) August 3, 2021

وندد ناشطون في إيران عبر مواقع التواصل الاجتماعي بما اعتبروه عجزًا من السلطات بمعالجة الأمر الكارثي وسرعة إطفاء النيران التي التهمت مساحات واسعة، في ظل افتقار المنطقة لطائرات إطفاء.

وعلقت الناشطة ”ميترا جشني“ عبر ”تويتر“ على الحرائق في مرتفعات هايقر بالقول: ”أهالي المنطقة وعمال الغابات يسعون جاهدين إلى إطفاء الحريق وهم بدون طائرات ومروحيات إطفاء. وفي الوقت الذي تحترق فيه إيران يرسل نظام الجمهورية الإسلامية طائرات إطفاء متطورة إلى تركيا“.

ونشر الناشط الإيراني صاحب حساب ”رامز“ صورة لشخصين قال إنهما لقيا مصرعهما في حرائق هايقر، وغرّد على ”تويتر“ قائلًا: ”لقد فقدت اثنين من شباب مدينتي في الحرائق المستعرة، وذلك لأن طائراتكم ومروحيات الإطفاء تقوم بعرض بروباغندا للنظام في تركيا“.

وعبّر المواطن صاحب حساب ”جيفارا“ عن غضبه من عجز السلطات الإيرانية عن مواجهة استمرار الحرائق في منطقة هايقر، وقال في تغريدة على ”تويتر“: ”أهالي عشائر هايقر يحاولون وحدهم إطفاء الحرائق، أما الجمهورية الإسلامية فأرسلت طائرات القوات المسلحة إلى تركيا لإطفاء الحرائق هناك. لعنة الله عليكم“.

وكانت وسائل إعلام إيرانية رسمية، أفادت في وقت سابق بأن الحرس الثوري والجيش الإيراني أرسلا عدة طائرات ومروحيات متطورة خاصة بإطفاء الحرائق إلى تركيا لمساعدة السلطات التركية في إطفاء الحرائق التي تتواصل منذ أيام في عدد من المدن التي تضم غابات ومنتجعات سياحية.