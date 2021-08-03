أمريكا.. انتحار رجلي أمن آخرين ممن تصدوا لـ"هجوم الكابيتول"

أعلنت إدارة شرطة واشنطن العاصمة، انتحار اثنين آخرين من رجال الأمن الذين تعاملوا مع الهجوم الذي استهدف مبنى الكونغرس الأمريكي (الكابيتول) في السادس من كانون الثاني/ يناير الماضي.

وارتفع بذلك عدد حالات الانتحار المعروفة بين أفراد الأمن الذين كانوا يحرسون المبنى، إلى أربعة.

وقال هيو كارو، المتحدث باسم الإدارة في بيان، إنه ”تم العثور على جنثر هاشيدا ميتا في منزله يوم الخميس“، وفقا لـ“رويترز“.

وأضاف كارو أن كايل ديفريتاج، وهو من إدارة شرطة العاصمة أيضا وممن تعاملوا كذلك مع الهجوم، وجد ميتا في العاشر من يوليو/ تموز، مشيرا إلى أنه انتحر أيضا.

وكان جيفري سميث من إدارة شرطة العاصمة، وهوارد لايبنجود من شرطة تأمين الكونغرس، قد انتحرا بعد فترة قصيرة من مشاركتهما في صد الهجوم.

واقتحم مئات من أنصار الرئيس السابق دونالد ترامب، مبنى الكونغرس، في السادس من كانون الثاني/ يناير، في محاولة فاشلة لمنع التصديق على فوز الرئيس جو بايدن في الانتخابات.

وتوفي أربعة في أحداث العنف في ذلك اليوم.

وفي شهادة مؤثرة في الأسبوع الماضي، قال أربعة من الشرطة للجنة خاصة بمجلس النواب، إنهم تعرضوا لضرب وتهديد وإهانات عنصرية خلال تصديهم لأحداث العنف في الكونغرس.

وفي شباط/ فبراير الماضي، طالبت عائلتا جيفري سميث وهوارد لايبنجود، الضابطين اللذين انتحرا أولا، باعتبارهما ”شهداء واجب“.

ونقلت حينها صحيفة ”واشنطن بوست“ عن زوجة الضابط جيفري سميث الذي كان قد أصيب خلال تصديه للهجوم: ”بعد تعرضه لإصابة بالرأس عقب إلقاء عمود معدني على رأسه، بقي لعدة أيام يعاني آلاما في الرقبة تمنعه من تحريك رقبته، وكان يفضل العزلة وعدم التحدث مع الآخرين أو مشاهدة نشرات الأخبار“.

من جانبه، قال قائد شرطة العاصمة، روبرت كونتي، عن انتحار سميث: ”كان ذلك وضعا مؤسفا ومأساويا للغاية بالنسبة لنا، لقد أصيب نتيجة المواجهة التي وقعت في مبنى الكابيتول وبعد ذلك انتحر الضابط“.