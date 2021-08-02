زلزال بقوة 4.5 درجة يضرب منطقة المناقيش في الكويت

ضرب زلزال بقوة 4.5 درجة على مقياس ريختر، منطقة المناقيش جنوبي غرب الكويت، يوم الإثنين.

وقال معهد الكويت للأبحاث العلمية، عبر حسابه في تويتر، إن ”الشبكة الوطنية الكويتية لرصد الزلازل بالمعهد، سجلت يوم الإثنين الموافق 2/8/2021، زلزالا بقوة 4.5 درجة بمقياس ريختر، جنوب غرب الكويت، منطقة المناقيش“.

وأضاف المعهد ”حدث الزلزال في تمام الساعة الـ11:31 صباحا بتوقيت دولة الكويت، وعلى عمق 8 كيلومترات بباطن الأرض“.

سجلت الشبكة الوطنية الكويتية لرصد الزلازل بالمعهد اليوم الإثنين الموافق 2/8/2021 زلزالاً بقوة 4.5 بمقياس ريختر جنوب غرب الكويت منطقة المناقيش، وقد حدث الزلزال في تمام الساعة 11:31:38 صباحاً بتوقيت دولة الكويت، وعلى عمق 8 كيلومتر بباطن الأرض pic.twitter.com/hcxFmKL7UP — معهد الكويت للأبحاث العلمية (@kisrofficial) August 2, 2021

من جانبها، نقلت صحيفة ”الأنباء“ الكويتية، عن رئيس الشبكة الوطنية الكويتية لرصد الزلازل، الدكتور عبدالله العنزي، قوله، إن معظم سكان الكويت شعروا بالزلزال.

وأشار العنزي، إلى أنه لم يتم حتى الآن تلقي بلاغات عن وقوع أضرار سوى اهتزازات في المباني.

وفي الـ18 من تموز/ يوليو الماضي، شعر سكان بعض المناطق في الكويت بهزة أرضية، شملت مناطق السالمية، وحولي، والفروانية، والعارضية، وذلك بعد زلزال ضرب البصرة العراقية، وجنوب إيران.

وأعلنت حينذاك الشبكة الوطنية لرصد الزلازل في معهد الكويت للأبحاث العلمية، رصِد زلزال جنوب غربي إيران، شمال منطقة بوشهر.

وقال الدكتور عبدالله العنزي، إن ”الزلزال وقع في تمام الساعة الـ5:34 مساء بتوقيت الكويت، على عمق 10 كيلومترات بباطن الأرض“، مشيرا إلى أنه يبعد 310 كيلومترات عن مدينة الكويت.