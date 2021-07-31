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طائرة هندية متجهة للسعودية تهبط اضطراريا بعد اكتشاف شرخ في زجاجها الأمامي
تاريخ النشر: 31 يوليو 2021 9:41 GMT
تاريخ التحديث: 31 يوليو 2021 11:30 GMT

طائرة هندية متجهة للسعودية تهبط اضطراريا بعد اكتشاف شرخ في زجاجها الأمامي

هبطت طائرة هندية كانت متجهة إلى السعودية اضطراريا في مطار ولاية كيرلا الهندية، صباح اليوم السبت، إثر شرخ في الزجاج الأمامي للطائرة، وفق ما أوردته صحيفة سبق.

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المصدر: فريق التحرير

هبطت طائرة هندية كانت متجهة إلى السعودية اضطراريا في مطار ولاية كيرلا الهندية، صباح اليوم السبت، إثر شرخ في الزجاج الأمامي للطائرة، وفق ما أوردته صحيفة سبق.

ونقلت الصحيفة عن مصدر مسؤول في المطار أنه بعد إقلاع الطائرة بنحو ساعة واحدة لاحظ الطيارون حدوث شرخ وتحطم جزء بسيط من الزجاج الأمامي للطائرة، ما دفعهم للهبوط الاضطراري.

وذكرت صحيفة ”ذا إنديا إكسبرس“ أن طائرة ”إنديا إكسبرس“ كان على متنها حمولة متجهة إلى السعودية وطاقم مكون من ثمانية أفراد، جميعهم بخير.

وأفادت تقارير هندية، بدورها، بأن الطائرة لم تكن تحمل على متنها ركابا، بسبب القيود المفروضة جراء وباء كورونا، إلى بعض الوجهات.

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