منوعات

إصابات إثر اصطدام سيارة بمقهى في باريس
تاريخ النشر: 30 يوليو 2021 2:31 GMT
تاريخ التحديث: 30 يوليو 2021 7:25 GMT

إصابات إثر اصطدام سيارة بمقهى في باريس

أصيب عدد من الأشخاص، إثر اصطدام سيارة بمقهى في العاصمة الفرنسية باريس. وقالت الشرطة الفرنسية على تويتر، إنها أغلقت شارعا في باريس في وقت متأخر يوم الخميس بسبب

+A -A
المصدر: رويترز

أصيب عدد من الأشخاص، إثر اصطدام سيارة بمقهى في العاصمة الفرنسية باريس.

وقالت الشرطة الفرنسية على تويتر، إنها أغلقت شارعا في باريس في وقت متأخر يوم الخميس بسبب حادث.

وأفادت وسائل إعلام محلية، أن سيارة اصطدمت بمقهى في الحي السابع عشر في باريس، مما أدى إلى إصابة عدة أشخاص.

2021-07-00-68

وأشارت وسائل الإعلام، ومن بينها صحيفة ”لو باريزيان“ وتلفزيون ”بي إف إم“، إلى أن السائق فر من مكان الحادث.

ودعت شرطة باريس المواطنين على تويتر إلى الابتعاد عن موقع الحادث.

2021-07-3333-10

حمل تطبيق إرم نيوز على هاتفك
App Store Google Play