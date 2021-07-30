مصرع 3 مصريين إثر اصطدام قطار بسيارتهم

لقي 3 مواطنين مصريين مصرعهم، إثر اصطدام قطار بسيارتهم، مساء الخميس.

وذكرت هيئة السكك الحديدية في مصر، في بيان لها، أن ”قطارا اصطدم بسيارة أثناء سيره بين برقين – السنبلاوين خط القاهرة – المنصورة“.

وأوضح البيان الذي نشرته رئاسة مجلس الوزراء عبر حسابها الرسمي في فيسبوك، أن ”السيارة كانت لحظة وقوع الحادثة، تمر من مكان غير معد للعبور، وهو ما أدى إلى اصطدام القطار بها، ما أسفر عن وقوع 3 وفيات“.

وأكد البيان أنه ”تم رفع السيارة وانتظام حركة القطارات على الخط بعد مرور نصف ساعة من التوقف“.

وناشدت هيئة السكك الحديدية، المواطنين، ”توخي الحذر والالتزام بقواعد المرور، وعدم العبور من الأماكن غير المعدة للعبور، حفاظا على أرواحهم“.

وكانت مباحث محافظة الدقهلية، قد تلقت بلاغا بالواقعة، من جانب أهالي قرية ”طرانيس العرب“.

وانتقلت وحدة مباحث مركز شرطة السنبلاوين وشرطة النقل والمواصلات وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث.

وشهدت مصر خلال الفترة الأخيرة العديد من حوادث القطارات، بعضها كان ”مأساويا“، أسفر عن مصرع وإصابة العشرات، ما أثار حالة شديدة من الغضب بين المواطنين بسبب ”تردي الخدمة“.

وأمر النائب العام المصري المستشار حمادة الصاوي، مؤخرا، بفتح تحقيق عاجل في واقعة اصطدام قطار بحافلتين في حلوان جنوب القاهرة، حيث أسفر عن سقوط عدد من الضحايا بين قتيل وجريح.