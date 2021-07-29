ليبيا.. تفجير في "خط النهر الصناعي" يقطع المياه عن مصراتة

أدى انفجار استهدف خط النهر الصناعي الليبي، اليوم الخميس، إلى انقطاع تدفق المياه بشكل كامل إلى مدينة مصراتة، الواقعة على البحر الأبيض المتوسط عند الحافة الغربية لخليج السدرة.

وأعلن جهاز النهر الصناعي في بيان له، أن ”انفجارا وقع بالمحطة ”رقم 353“ على المسار الشرقي لمنظومة ”الحساونة – سهل جفارة“، مبينًا أن ”الانفجار نجم عن قيام بعض الخارجين على القانون بزراعة ألغام متفجرة“.

وقالت بلدية مصراتة من جانبها، إن ”خط النقل الرئيسي لمياه النهر الصناعي والمغذي لمدينة مصراتة تعرض لأعمال تخريبية تمثلت في تفجير إحدى محطات النقل الرئيسية بالقرب من منطقة الشويرف“.

وحثت البلدية الشركة العامة للمياه والصرف الصحي وجهاز النهر الصناعي، على ضرورة الإسراع في معاينة الأضرار وتحديد نسبتها ومعالجتها في أسرع وقت لضمان وصول المياه إلى المدينة بشكل سريع باعتبار مياه النهر الصناعي المصدر الوحيد للمياه بالمدينة.

في حين طالب المجلس البلدي لمدينة مصراتة، الشركة العامة للمياه والصرف الصحي بتزويد البلدية بعدد من سيارات نقل المياه، ريثما يجري إصلاح الخط.

وفي سياق متصل، أعلن اللواء ”444 قتال“، التابع لحكومة الوحدة الوطنية الليبية، يوم الثلاثاء الماضي عن إحباطه مخططا لزعزعة الاستقرار في العاصمة طرابلس بقطع المياه عنها“.

وقال اللواء إنه ”تمكن من إحباط مخطط خطير وكبير تُشرِف عليه أيادٍ خارجية، يستهدف العاصمة بافتعال أزمة خانقة للمواطنين داخلها لإثارة الرأي العام“، مشيرًا إلى أن المخطط كان يستهدف قطع المياه عن العاصمة طرابلس بغية إثارة القلاقل.

وأوضح أن ”مجموعة تمتهن الجريمة المنظمة، وإثارة الفوضى، كانت تعتزم قطع مياه النهر الصناعي بالقرب من وادي ”سركت“ جنوب بني وليد بـ120 كيلو مترًا في الصحراء، مما سينتج عنه وقف وتعطيل ضخ المياه نحو العاصمة طرابلس“.

وأكد اللواء أنه ”على إثر تلك المعلومات، وبعد التحريات تمكنت مفرزة من (اللواء 444 قتال) من الدخول والتوغل في تلك الوديان والطرق الوعرة والقبض على هذه المجموعة، والتوجه بها إلى العاصمة لاستكمال التحقيقات، والكشف عن المزيد من المعلومات ومَن يقف وراء هذه الأعمال، والمسؤول المباشر عن افتعالها في طرابلس والمدن الأخرى“، دون ورود تعليق من حكومة الوحدة الوطنية بعد على تلك المعلومات.