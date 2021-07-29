مصرع 40 شخصا وفقدان 150 جراء فيضانات في شمال أفغانستان

ا ف ب

المصدر: ا ف ب

قضى 40 شخصاً على الأقل وفُقد أثر 150 آخرين في شمال أفغانستان بعد أن دمّرت فيضانات منطقة تقع في شمال شرق العاصمة كابول، وفق ما أفاد مسؤولون الخميس.

وتجري عمليات بحث للعثور على المفقودين بعدما تساقطت أمطار غزيرة في مقاطعة كامديش في ولاية نورستان على بعد حوالى مئتي كيلومتر نحو شمال شرق كابول.

وقال رئيس المجلس المحلي سعيد الله نورستان لوكالة فرانس برس ”لقي قرابة 40 شخصا حتفهم الليلة الماضية بسبب الفيضانات المفاجئة“.

وأضاف أن 150 شخصا لا يزالون في عداد المفقودين فيما تضرر نحو 80 منزلا بعد أن اجتاحت الفيضانات المنطقة.

وأعلن المتحدث باسم حاكم نورستان، سعيد مومند، حصيلة أعلى تجاوزت الـ60 قتيلا في الفيضانات.

وتودي الأمطار الغزيرة والفيضانات الهائلة كل عام في افغانستان بحياة عشرات الاشخاص.

لا تتوافق العديد من المنازل مع معايير البناء خصوصا في مناطق ريفية، وهي معرضة بشكل خاص لخطر الانهيار خلال تساقط الأمطار في الدولة الفقيرة.

وقضى عشرات الاشخاص العام الماضي بعد أن اجتاحت فيضانات غزيرة مساحات من ولاية بروان.

تأتي الفيضانات هذا العام فيما تشهد أفغانستان تصاعدا في وتيرة القتال مع طالبان التي شنت هجمات عدة في أنحاء البلاد.

ويأتي احتدام القتال أيضا في وقت تحارب أفغانستان موجة ثالثة من كوفيد-19، يرزح تحتها قطاع الرعاية الصحية المنهك فيما تعاني أجزاء أخرى من البلاد من جفاف قاس.