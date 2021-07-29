زلزال شدته 7.3 درجة قبالة شبه جزيرة ألاسكا الأمريكية

أ ف ب

المصدر: أ ف ب

ضرب زلزال قوته 7.3 درجة شبه جزيرة ألاسكا، الأربعاء، وفقا للمعهد الأمريكي للجيوفيزياء؛ ما دفع السلطات الأمريكية إلى إصدار تحذير من خطر وقوع تسونامي.

ووقع الزلزال على بعد 106 كيلومترات جنوب شرق مدينة بيريفيل بحسب المعهد الأمريكي. والتحذير من التسونامي يتعلّق بالساحل الجنوبي للولاية، وأيضا شبه جزيرة آلاسكا.

وتقع آلاسكا فوق حزام النار في المحيط الهادئ، وهي منطقة التقاء صفائح تكتونية يؤدّي احتكاكها ببعضها بعضا، إلى نشاط زلزالي وبركاني قويّ، وتمتد هذه المنطقة من خليج آلاسكا إلى شبه جزيرة كامتشاتكا.

وفي الـ27 من آذار/ مارس 1964، ضرب منطقة أنكوراج زلزال بلغت قوّته 9.2 درجة، وكان الأعنف على الإطلاق الذي يسجّل في الولايات المتحدة والعالم بأسره.

واستمر الزلزال يومذاك دقائق عدّة وتسبّب بتسونامي مدمّر اجتاح الساحل الغربي الأمريكي بطوله؛ ما أسفر عن مقتل أكثر من 250 شخصا.