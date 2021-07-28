مصرع 18 عاملا إثر اصطدام شاحنة بحافلة كانوا ينامون بجانبها في الهند‎

ا ف ب

المصدر: ا ف ب

قتِل 18 عاملا إثر اصطدام شاحنة بحافلة كانوا ينامون بجانبها على طريق سريع في شمال الهند إثر تعطل مركبتهم، على ما أعلنت الشرطة الأربعاء.

وأوضح مسؤول رفيع في الشرطة للصحفيين، أن 19 شخصا آخر على الأقل أصيبوا في الحادث الذي وقع في ولاية أوتار براديش.

وكان معظم الركاب عائدين إلى ديارهم في ولاية بيهار شرق البلاد بعد العمل في ولايتي البنجاب وهاريانا.

ونزل الركاب من الحافلة بعد عطل أصابها، وكانوا نائمين بجانبها عندما اصطدمت شاحنة بها من الخلف.

وسحب عمال الإنقاذ بعض الجثث من تحت الحافلة المؤلفة من طبقتين.

وقال ضابط الشرطة ساتيا نارايان سابات ”بدأت إدارة المنطقة والشرطة تحقيقا ونسعى للتأكد من تلقي الجرحى أفضل علاج طبي متاح“.

وتعاني شبكة الطرق الواسعة في الهند وضعا مترديا بسبب سوء الصيانة، وهي تُعرف بخطورتها الشديدة.

وأفادت الحكومة الهندية بأن نحو 150 ألف شخص يموتون سنويا جراء حوادث مرورية في الهند.

ومن بين العوامل الرئيسة التي أسهمت في ارتفاع عدد الوفيات، السرعة المفرطة وعدم استخدام الأشخاص لأحزمة الأمان أو للخوذات الواقية.