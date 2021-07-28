كويتي قاد عكس السير يتسبب بمصرعه واثنين آخرين

تسبب تهور كويتي، قاد عكس السير على طريق الفحيحيل السريع، مقابل منطقة سلوى بمصرعه واثنين آخرين، وفق صحيفة ”الراي“ المحلية.

وذكرت الصحيفة أن الشاب الكويتي اصطدم بمركبة أخرى بها مواطن وفيلبينية وتوفوا جميعا وسجلت قضية.

ولاحقا، أوضحت إدارة العلاقات العامة والإعلام بقوة الإطفاء العام أن غرفة العمليات تلقت بلاغا يفيد بوقوع حادث تصادم بين مركبتين على طريق الفحيحيل مقابل منطقة سلوى باتجاه مدينة الكويت ووجود أشخاص محشورين، وعلى إثره تم توجيه فرقتي إطفاء من مراكز البدع والإنقاذ الفني وتبين وفاة 3 أشخاص مواطن وخليجي وآسيوية وإصابة وافد آخر آسيوي.

بدوره، كشف حساب ”خبر عاجل“ المحلي، أن المصاب هندي الجنسية.

ونشرت حسابات إخبارية محلية، صورًا من موقع الحادث.

وأرفق حساب ”تفتيش“ الإخباري عبر ”إنستغرام“، مقطع فيديو، لأحد الأشخاص وقد وثق لحظة قيام الكويتي بالقيادة عكس السير، بينما يُسمع صوت صاحب الفيديو، وهو يقول، إن ”قائد المركبة لا يبدو أنه في وعيه“، وبعد تنبيهه أكثر من مرة من قبله ببوق السيارة، لم ينتبه الشاب الآخر له.

ولاحقًا، وثق صاحب المقطع، الحادث المروع، بعد اصطدام الكويتي بسيارة أخرى.

ومن غير المعروف إلى حد اللحظة، إذا ما كان الكويتي قد قاد السيارة تحت تأثير التعاطي أم لا.

وتتصدر حوادث المرور الصحف الكويتية، ووسائل التواصل بين الحين والآخر، الأمر الذي بات يشكل شبحًا يطارد المواطنين والوافدين على حد سواء، نظرًا لما تحصده هذه الحوادث المرعبة من أرواح بشرية.

وتحتل الكويت مرتبة متقدمة عالميًا، من حيث عدد الوفيات بالحوادث المرورية، وتسجل الإحصائيات الرسمية التي تُصدرها وزارة الداخلية كل عام، عشرات الآلاف من الحوادث المرورية، والتي يتفاوت فيها عدد الوفيات كل عام، إلا أنه يتجاوز المئات في كل إحصائية.

وتسعى وزارة الداخلية من خلال الحملات الأمنية والمرورية في محافظات البلاد الست، إلى المحافظة على تطبيق القانون، وضبط كل من يرتكب مخالفات مرورية، وحجز مرتكبي المخالفات الجسيمة، وإحالتهم إلى محكمة المرور.

وتهدف الوزارة من خلال تشديد العقوبات على المخالفين، وسجنهم، وفرض الغرامات؛ لحل قضية الاستهتار والرعونة التي يرتكبها البعض في الشوارع، والتي تؤدي أحيانًا إلى حوادث مروعة، ووفيات، وإصابات.