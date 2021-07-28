قتيلان بتسرب كيماوي بمصنع ليوندل باسل في تكساس

لقي شخصان مصرعهما وأصيب عدد آخر في أعقاب تسرب حمض الأسيتيك في مصنع شركة ”ليوندل باسل“ للكيماويات في لا بورت بولاية تكساس الليلة الماضية.

وقالت الشركة في بيان صدر عنها، إن ”الحادث وقع بعد إغلاق وحدة خلال اليوم لإجراء أعمال الصيانة الدورية. وأصيب اثنان من العاملين بعقود بإصابات قاتلة، بينما تم نقل خمسة من العاملين بعقود وأحد الموظفين الدائمين بالشركة إلى مستشفيات محلية للعلاج“.

وأضافت الشركة أنه ”تم وقف التسرب وأن عمليات التطهير جارية، وأن مراقبة الهواء تشير إلى عدم وجود أي مستويات تدعو للقلق على سكان المنطقة“، مؤكدة فتح تحقيق في أسباب الحادث.