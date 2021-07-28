في اليوم الأول من تشغيله.. 3 حوادث مرور للباص السريع بالأردن (صور)

في اليوم الأول من تشغيله، وبعد 10 سنوات من الانتظار والترقب، دهست إحدى حافلات مشروع ”الباص السريع“ في العاصمة الأردنية عمان، مواطنا وهو يسير داخل ممر الباص؛ ما استدعى نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج، وهو ما اعتبره مواطنون بداية غير موفقة وبعيدة عن التوقعات لخدمة الحافلات، التي كان ينتظر أن تحل مشاكلهم المرورية.

وعلى الرغم من أن مسار الباص غير مخصص للمشاة، بل للحافلات، لكنه شهد ازدحاما مروريا بسبب تعدي سيارات المواطنين والمشاة.

ونقلت قناة ”رؤيا“ المحلية، عن مصدر أمني قوله، إن ”سبب الحادث هو عدم وجود حواجز في الموقع وعدم معرفة غالبية المواطنين بمسار الباص السريع“، داعيا المشاة إلى ”الالتزام بعدم قطع الطريق من مسارات الباص والتزام الأماكن المخصصة لذلك؛ حفاظا على حياتهم وسلامتهم“، مؤكدا في الوقت ذاته ”وقوع ثلاثة حوادث مرور أخرى، وأن شخصا واحدا تم دهسه فقط“.

وأظهرت صور تداولها ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، الحافلة التي دهست المواطن وسيارة إسعاف بينما تجمع المارة حولهما.

في السياق، أكد أمين عمان، يوسف الشواربة، في مقابلة عبر قناة ”المملكة“ المحلية، ”وقوع حادث الدهس“، مبينا أن ”سبب الحادث هو عدم الالتزام بالعبور من الممرات المخصصة للمشاة“.

وكان رئيس الوزراء الأردني، بشر الخصاونة، دشن أمس الثلاثاء التشغيل التجريبي للمسار الأول من المشروع داخل العاصمة واستقل إحدى حافلاته.

رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة يدشن المسار الأول للباص للسريع https://t.co/J0pxP3YKeI pic.twitter.com/wwSdbsOYWq — Prime Ministry of Jordan (@PrimeMinistry) July 27, 2021

ويفترض أن يقوم الباص بتحميل الركاب عبر مسار ينطلق في عدة أجزاء من العاصمة عمان لمسافة 16 كيلومترا وبتردد منتظم للرحلات بواقع رحلة كل خمس دقائق.

ووفق بيان لرئاسة الوزراء في الأردن، أكد رئيس الوزراء خلال تفقده لمحطة الركاب في صويلح، أهمية هذا المشروع الحيوي والإستراتيجي للنقل العام في العاصمة الذي أصبح منجزا ملموسا يلبي احتياجات المواطنين بوسائل نقل عام آمنة ومريحة تحفظ كرامة الناس، مشددا على أهمية كفاءة التشغيل وبما يعزز ثقة المواطنين بخدمات النقل العام.

كما أكد رئيس الوزراء أهمية الالتزام بإجراءات الصحة والسلامة العامة من قبل مستخدمي الحافلات، والتأكد من تلقي سائقيها للمطعوم المضاد لفيروس كورونا.

وأشار بيان الحكومة الأردنية إلى أن المرحلة الثانية من المشروع ستستكمل بداية العام المقبل